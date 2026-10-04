i Auf der "Canyon Creek Ranch" wird auch Yoga mit Pferden angeboten. zVg "Geht nicht um Leistung" Yoga mit Pferd: Sabina sorgt für tierische Entspannung Yoga, Gong und Pferde: Auf einer Ranch in der Steiermark verbindet Sabina Sigl ihre beiden großen Leidenschaften und bietet Yoga mit Pferden an. Von Österreich Heute 04.10.2026, 09:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Western-Feeling in der Steiermark: Sabina Sigl ist leidenschaftliche Pferdeliebhaberin und machte ihr Hobby vor 25 Jahren zum Beruf. Im Mittelpunkt ihrer eigenen "Canyon Creek Ranch" in Sankt Peter am Ottersbach steht die feine Verständigung zwischen Mensch und Pferd. Ihr Wissen gibt sie auf der Canyon Creek Ranch sowie bei Kursen, Seminaren und Vorträgen in ganz Europa weiter. Immer wieder lädt die 54-Jährige nun auch zum "Yoga-Wochenende" mit den Pferden.

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Yoga mit Pferd

Neben dem Reiten betreibt Sabina seit über 20 Jahren leidentschaftlich Yoga, verbindet nun ihre beiden Passionen. Bei zweitägigen Mini-Retreats auf der Canyon Creek Ranch werden Yoga, Pferde, Klang und Natur miteinander verbunden. Die maximal acht Teilnehmer verbringen Zeit mit der Pferdeherde, machen Yoga und erleben ein Gongbad unter freiem Himmel. Auch Atemübungen, gemeinsames Kochen und Essen sowie Zeit am Feuer gehören zum Wochenende.

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"Während die Teilnehmenden am Yoga Kurs teilnehmen, entscheiden die Pferde freiwillig, wann sie dazukommen und zu wem sie gehen", erklärt Sabina. Wilkommen sind nicht nur Reiter, sondern alle, die interessiert sind. "Oft kommen auch Menschen, die Angst vor Pferde haben und gehen mit einem besseren Gefühl heim", freut sie sich.

Kein Hokuspokus

Einen Punkt möchte Sigl allerdings ausdrücklich klarstellen: "Was ich anbiete, hat nichts mit Esoterik zu tun, es sind auch keine Therapiestunden." Obwohl sie sich mit Schwingungen und Energien beschäftigt, stehe für sie vor allem die Beziehung zwischen Mensch und Pferd im Mittelpunkt.

Pferdeliebhaberin und Trendsetterin

Sabina selbst liebt Pferde schon, seit sie ein Kind war. "Wenn meine Eltern mich mal nicht gefunden haben, war ich bei den Pferden in einem nahegelegenen Stall", erinnert sich die 54-Jährige lachend. Bei "Horsefeel" bietet die Steirerin gleich mehrere Angebote an.

Neben den Yoga-Wochenenden ist Sabina besonders auf eines stolz: Sie brachte die "Cowboy Dressage" nach Europa. "Das ist eine pferdefreundliche Turnierdisziplin, bei der das Team Pferd & Mensch und ein harmonischer, feiner Ritt vor spektakulären Manövern stehen.", erklärt die Expertin. Vielmehr gehe es darum, Pferde auf gesundheitsfördernde Weise zu trainieren und die Beziehung zwischen Tier und Reiter zu stärken.