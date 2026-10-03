i Die Reisenden warten, bis die Strecke wieder freigegeben wird (Symbolbild) Getty Images Unfall als Auslöser Zugstrecke bei Graz gesperrt – Reisende sitzen fest Nach einem Unfall in Graz-Puntigam läuft ein Einsatz. Die Bahnstrecke ist bis 15.30 Uhr gesperrt, für Fahrgäste wird ein Ersatzverkehr organisiert. Von Österreich Heute 03.10.2026, 18:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für zahlreiche Bahnreisende heißt es am Samstagnachmittag: warten. Im Bereich Graz-Puntigam ist es zu einem Unfall gekommen, Polizei, Feuerwehr und die Holding Graz stehen im Einsatz. Mehrere Fahrgäste berichteten von langen Wartezeiten.

Betroffen sind unter anderem Reisende, die mit Zügen von Wien Richtung Kärnten unterwegs sind. Einige saßen bereits mehr als eine Stunde fest, wie "5 Minuten" berichtet.

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Strecke bleibt vorerst gesperrt

Laut ÖBB bleibt die betroffene Strecke bis 15.30 Uhr gesperrt. Der Fernverkehr wird von Graz über Bruck an der Mur und Friesach umgeleitet.

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Für die betroffenen Fahrgäste wird außerdem ein Schienenersatzverkehr mit Bussen organisiert.

Unfall sorgt für Verzögerungen

Was genau passiert ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch ob bei dem Unfall jemand verletzt wurde, steht bislang nicht fest. Die Einsatzkräfte sind weiterhin vor Ort.

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Für Reisende bedeutet das weiterhin Verzögerungen. Wie sich der Zugverkehr nach 15.30 Uhr entwickelt, hängt vom weiteren Einsatzverlauf ab.