Zugstrecke bei Graz gesperrt – Reisende sitzen fest

Für zahlreiche Bahnreisende heißt es am Samstagnachmittag: warten. Im Bereich Graz-Puntigam ist es zu einem Unfall gekommen, Polizei, Feuerwehr und die Holding Graz stehen im Einsatz. Mehrere Fahrgäste berichteten von langen Wartezeiten.
Betroffen sind unter anderem Reisende, die mit Zügen von Wien Richtung Kärnten unterwegs sind. Einige saßen bereits mehr als eine Stunde fest, wie "5 Minuten" berichtet.
Laut ÖBB bleibt die betroffene Strecke bis 15.30 Uhr gesperrt. Der Fernverkehr wird von Graz über Bruck an der Mur und Friesach umgeleitet.
Für die betroffenen Fahrgäste wird außerdem ein Schienenersatzverkehr mit Bussen organisiert.
Was genau passiert ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch ob bei dem Unfall jemand verletzt wurde, steht bislang nicht fest. Die Einsatzkräfte sind weiterhin vor Ort.
Für Reisende bedeutet das weiterhin Verzögerungen. Wie sich der Zugverkehr nach 15.30 Uhr entwickelt, hängt vom weiteren Einsatzverlauf ab.