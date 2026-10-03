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Der Mann wurde leblos unter seinem Traktor entdeckt. Symbolbild.
Der Mann wurde leblos unter seinem Traktor entdeckt. Symbolbild.
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Drama in Sinabelkirchen

Landwirt (58) erleidet medizinischen Notfall und stirbt

Am Freitag wurde ein 58-jähriger Landwirt leblos unter seinem Traktor gefunden. Die Reanimationsversuche verliefen erfolglos, der Mann verstarb.
Michael Rauhofer-Redl
Von Michael Rauhofer-Redl
03.10.2026, 09:24
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Von einem tödlichen Vorfall in Sinabelkirchen (Bezirk Weiz) am Freitagabend berichtet die Landespolizeidirektion Steiermark am Samstagmorgen. Wie es in der entsprechenden Mitteilung heißt, war der Mann gerade mit landwirtschaftlichen Tätigkeiten beschäftigt.

Gegen 22 Uhr wurde der Steirer leblos unter seinem Traktor aufgefunden. Ersthelfer begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Der angeforderte Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod des Landwirtes feststellen.

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Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor. Als Todesursache wird ein medizinischer Notfall vermutet.

mrr,Akt. 03.10.2026, 09:46, 03.10.2026, 09:24
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