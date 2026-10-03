Landwirt (58) erleidet medizinischen Notfall und stirbt

Von einem tödlichen Vorfall in Sinabelkirchen (Bezirk Weiz) am Freitagabend berichtet die Landespolizeidirektion Steiermark am Samstagmorgen. Wie es in der entsprechenden Mitteilung heißt, war der Mann gerade mit landwirtschaftlichen Tätigkeiten beschäftigt.
Gegen 22 Uhr wurde der Steirer leblos unter seinem Traktor aufgefunden. Ersthelfer begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Der angeforderte Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod des Landwirtes feststellen.
Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor. Als Todesursache wird ein medizinischer Notfall vermutet.