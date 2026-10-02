i Echte Polizisten würden niemals Bargeld oder Wertgegenstände am Telefon fordern. iStock Warnung an alle Österreicher Steirische Polizei macht beunruhigende Entdeckung In der Steiermark häufen sich wieder dreiste Betrugsversuche am Telefon. Die Polizei warnt vor mehreren Maschen und gibt wichtige Tipps. Von Newsdesk Heute 02.10.2026, 13:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die steirische Polizei macht derzeit eine beunruhigende Beobachtung: Betrüger versuchen laut Aussendung wieder vermehrt, mit perfiden Telefontricks an Geld, Gold und andere Wertgegenstände ihrer Opfer zu kommen. Besonders häufig geraten dabei ältere Menschen ins Visier.

Die Täter gehen mit unterschiedlichen Geschichten vor. Eine derzeit beobachtete Masche sind Anrufe von falschen Polizisten. Dabei behaupten die Betrüger etwa, dass nach einem Einbruch oder Raub Täter geschnappt worden seien. Bei diesen sei angeblich ein Zettel mit dem Namen des angerufenen Opfers gefunden worden. Weitere Täter seien noch auf der Flucht.

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Auch der bekannte Kautionstrick wird wieder eingesetzt. Bei einem sogenannten Schockanruf erzählen die Betrüger, dass ein Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine angebliche Verhaftung zu verhindern, müsse sofort eine hohe Kaution bezahlt werden.

Falscher Arzt fordert Geld

Eine weitere Variante ist der sogenannte Medizintrick. Dabei gibt sich der Anrufer als Arzt aus und behauptet, ein naher Angehöriger benötige dringend eine medizinische Behandlung. Dafür müsse rasch Geld bezahlt werden.

Die Maschen haben eines gemeinsam: Fallen die Opfer auf die Geschichte herein, wird die Beute häufig persönlich abgeholt. Geld, Gold oder Schmuck sollen dann einem vermeintlichen Polizisten oder einem anderen Abholer übergeben werden.

Die Polizei stellt deshalb klar: Echte Polizisten rufen nicht an, um Geld zu fordern, fragen nicht nach dem Vermögen und wollen Wertgegenstände auch nicht "sicherstellen". Ebenso kommt die Polizei nicht nach Hause, um Geld oder Schmuck mitzunehmen.

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Das ist zu tun

Bei Schockanrufen gilt: Nicht unter Druck setzen lassen und das Gespräch beenden. Wer unsicher ist, sollte den angeblich betroffenen Angehörigen selbst kontaktieren oder mit einer Vertrauensperson sprechen.

Auch Bankdaten dürfen niemals am Telefon bekannt gegeben werden. Unbekannte sollten nicht in die Wohnung gelassen und Geld, Gold oder Schmuck keinesfalls an fremde Personen übergeben werden.

Wer wegen eines solchen Anrufs sogar zur Bank geht und größere Geldbeträge abheben möchte, sollte den Bankmitarbeiter über den Grund informieren und dessen Warnungen ernst nehmen.