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Die Frau wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht.
Die Frau wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht.
Getty Images (Symbolbild)
Unfall in Liezen

Frau (56) von Auto erfasst und in Tiefschlaf versetzt

Eine 56-Jährige wurde in Liezen von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Der Lenker gab an, von der Sonne geblendet worden zu sein.
André Wilding
Von André Wilding
02.10.2026, 10:44
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Eine 56-jährige Fußgängerin ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Die Frau wurde auf einem Schutzweg von einem Pkw erfasst und musste anschließend ins LKH Rottenmann gebracht werden.

Der Unfall passierte gegen 14.45 Uhr. Ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Liezen war mit seinem Pkw auf der Döllacher Straße in Richtung Süden unterwegs.

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Kollision auf Schutzweg

Im Kreuzungsbereich mit der Bahnhofstraße wollte zur selben Zeit die 56-Jährige aus dem Bezirk Liezen den Schutzweg überqueren.

Autofahrer nach Crash in Unfall-Wrack gefangen

Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto des 25-Jährigen. Der Lenker gab an, die Fußgängerin wegen der blendenden Sonne nicht gesehen zu haben.

Frau in Tiefschlaf versetzt

Die 56-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Das Rote Kreuz brachte sie ins LKH Rottenmann.

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Im Krankenhaus wurde die schwer verletzte Frau in einen Tiefschlaf versetzt.

wil,02.10.2026, 10:44
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