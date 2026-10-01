i Die Familie Zotter überrascht mit ihrer neuen Backhendl-Praline. iStock Ausgefallene Kreation Verrückte Praline – Backhendl gibt's jetzt auch süß Ein steirischer Klassiker bekommt eine Neuinterpretation: Statt auf dem Teller gibt''s das Backhendl als Praline mit Kürbiskern, Polenta und Schoko. Von Österreich Heute 01.10.2026, 15:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ausgefallene Idee: Wer beim Anblick dieses Gerichts an ein steirisches Backhendl denkt, liegt zumindest optisch richtig. Auf dem Teller liegt ein Hendlhaxn – allerdings in einer ziemlich ungewöhnlichen Version.

Denn statt Fleisch steckt darin eine süße Füllung aus Kürbiskern-Crunch und Polenta-Eierlikör-Ganache. Außen sorgt eine knusprige Panier aus gerösteten Mandeln und Mais-Polenta für den typischen Backhendl-Look.

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Auch der Erdäpfelsalat wird süß

Damit nicht nur das "Hendl" an die Steiermark erinnert, gibt es auch eine süße Variante des Erdäpfelsalats dazu. Die Kartoffelchips werden dabei mit weißer Schokolade kombiniert und mit einem Hauch Zitronenkuvertüre ergänzt.

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Preiselbeer mal anders

Unter dem ungewöhnlichen Dessert liegt außerdem eine fruchtige Johannisbeertafel. So wird aus einem herzhaften Klassiker eine komplett andere, süße Kreation.

Die Idee dahinter: Ein Gericht, das man aus der steirischen Küche kennt, wird in Form und Geschmack neu interpretiert – vom Backhendl bis zum Erdäpfelsalat.