i An der Kreuzung Europastraße/Flurgasse in Feldbach kam es zum Unglück. Google Tödlicher Unfall mit Mofa 13-Jährige stirbt vor Augen ihrer Schwester unter Lkw Tragödie in Feldbach: Zwei Schwestern auf einem Moped kollidierten mit einem Lkw. Für die 13-jährige Mitfahrerin kam jede Hilfe zu spät. Von Newsdesk Heute 30.09.2026, 21:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Mittwochnachmittag in Feldbach (Bezirk Südoststeiermark) ein Todesopfer gefordert. Eine 13-Jährige erlitt bei einer Kollision zwischen einem Motorfahrrad und einem Lkw tödliche Verletzungen.

Gegen 15.40 Uhr war eine 15-Jährige mit ihrem Motorfahrrad auf der Europastraße in Richtung Mühldorf unterwegs. Hinter ihr saß ihre 13-jährige Schwester. Beide Mädchen stammen aus dem Bezirk Südoststeiermark.

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Lkw wollte links abbiegen

Zur selben Zeit fuhr ein 61-jähriger Lkw-Lenker auf der Europastraße in Richtung Feldbach. Er wollte nach links in die Flurgasse abbiegen.

Vor dem Motorfahrrad der beiden Schwestern war ein Pkw unterwegs. Der 61-Jährige bemerkte diesen Wagen und hielt zunächst an, weil er Nachrang hatte.

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Nachdem der Pkw vorbeigefahren war, bog der Lkw-Lenker nach links ab. Dabei kam es zur Kollision mit dem Motorfahrrad. Vermutlich dürfte der 61-Jährige das Moped übersehen haben.

13-Jährige stirbt noch an Unfallstelle

Die beiden Schwestern kamen bei dem Zusammenstoß zu Sturz. Die 13-Jährige geriet dabei unter den Lkw und wurde lebensgefährlich verletzt.

Sofort liefen umfangreiche Rettungsmaßnahmen an. Rotes Kreuz, Notarzt, First Responder und die Besatzung des Rettungshubschraubers C12 waren im Einsatz. Trotz der Ersten Hilfe konnte das Leben der 13-Jährigen nicht gerettet werden.

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Ihre 15 Jahre alte Schwester erlitt leichte Verletzungen und wurde in das LKH Feldbach gebracht. Der 61-jährige Lkw-Lenker blieb unverletzt.

Neben den Einsatzkräften standen auch das Kriseninterventionsteam sowie Feuerwehren im Einsatz.