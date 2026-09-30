i Der Arbeiter wurde bei Reinigungsarbeiten verlrtzt (Symbolbild). iStock Folgenschwerer Unfall Schwere Verätzungen: Mann bei Reinigungsarbeit verletzt Bei Reinigungsarbeiten auf einem Weingut in Heimschuh kam ein 58-Jähriger mit Natronlauge in Kontakt. Er erlitt Verätzungen und liegt im Spital. Von Österreich Heute 30.09.2026, 14:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Dienstag auf einem Weingut in Heimschuh (Bezirk Leibnitz). Ein 58-jähriger Südsteirer zog sich bei Reinigungsarbeiten schwere, großflächige Verätzungen zu.

Rechte Körperhälfte betroffen

Der Mann war laut Polizei gegen 16.30 Uhr mit Reinigungsarbeiten beschäftigt. Im Zuge der Vorbereitungen kam er offenbar mit Natronlauge in Kontakt. Dabei verätzte sich der 58-Jährige die rechte Körperhälfte.

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Wegen der schweren Verletzungen wurde der Mann mit dem Hubschrauber ins LKH Graz gebracht. Dort wurde er auf die Intensivstation aufgenommen, wie der ORF berichtet.

Zustand stabil – weitere Eingriffe nötig

Nach Auskunft des Krankenhauses war der Zustand des 58-Jährigen am Mittwochnachmittag stabil. Dennoch sind noch "einige Eingriffe" notwendig, wie eine Spitalssprecherin mitteilte.

Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Der 58-Jährige konnte aufgrund seiner schweren Verletzungen bisher noch nicht von der Polizei befragt werden.