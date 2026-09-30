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Der Arbeiter wurde bei Reinigungsarbeiten verlrtzt (Symbolbild).
Der Arbeiter wurde bei Reinigungsarbeiten verlrtzt (Symbolbild).
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Folgenschwerer Unfall

Schwere Verätzungen: Mann bei Reinigungsarbeit verletzt

Bei Reinigungsarbeiten auf einem Weingut in Heimschuh kam ein 58-Jähriger mit Natronlauge in Kontakt. Er erlitt Verätzungen und liegt im Spital.
Österreich Heute
Von Österreich Heute
30.09.2026, 14:40
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Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Dienstag auf einem Weingut in Heimschuh (Bezirk Leibnitz). Ein 58-jähriger Südsteirer zog sich bei Reinigungsarbeiten schwere, großflächige Verätzungen zu.

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Rechte Körperhälfte betroffen

Der Mann war laut Polizei gegen 16.30 Uhr mit Reinigungsarbeiten beschäftigt. Im Zuge der Vorbereitungen kam er offenbar mit Natronlauge in Kontakt. Dabei verätzte sich der 58-Jährige die rechte Körperhälfte.

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Wegen der schweren Verletzungen wurde der Mann mit dem Hubschrauber ins LKH Graz gebracht. Dort wurde er auf die Intensivstation aufgenommen, wie der ORF berichtet.

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Zustand stabil – weitere Eingriffe nötig

Nach Auskunft des Krankenhauses war der Zustand des 58-Jährigen am Mittwochnachmittag stabil. Dennoch sind noch "einige Eingriffe" notwendig, wie eine Spitalssprecherin mitteilte.

Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Der 58-Jährige konnte aufgrund seiner schweren Verletzungen bisher noch nicht von der Polizei befragt werden.

red,30.09.2026, 14:40
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