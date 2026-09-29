i Archivbild eines Notarzthubschrauber-Einsatzes in der Steiermark. iStock Folgenschwere Kollision Radfahrer ringt nach Crash mit Inlineskater mit dem Tod Im Grazer Umland kam es am Montag zu einer folgenschweren Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Inlineskater. Ein Mann schwebt in Lebensgefahr. Von Michael Rauhofer-Redl 29.09.2026, 12:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Seiersberg-Pirka (Bezirk Graz-Umgebung) kam es am Montagnachmittag zu einer folgenschweren Kollision zwischen einem Radfahrer (72) und einem Inlineskater (50). Laut Angaben der Pressestelle der Landespolizeidirektion Steiermark wurde der 72-Jährige lebensgefährlich verletzt.

Gegen 16:00 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall nach Seiersberg-Pirka gerufen. Dort eingetroffen waren bereits das Rote Kreuz sowie ein First Responder vor Ort. Wie die Ermittlungen ergaben, war ein 72-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Fahrrad auf dem Radweg im Bereich Robert-Koch-Straße/Maria-Pfeiffer-Straße in westliche Richtung unterwegs.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Kollision trotz Ausweichmanöver

Zur gleichen Zeit war ein 50-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Graz-Umgebung, mit seinen Inlineskates in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs. Eigenen Angaben zufolge wäre der Radfahrer auf ihn zugefahren. Trotz eines Ausweichmanövers sei es danach zu einer Frontalkollision zwischen den beiden gekommen. Der Radfahrer, der einen Fahrradhelm trug, kam zu Sturz und wurde lebensgefährlich verletzt.

Die Bilder des Tages i ?

Er wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C 12 ins LKH Graz geflogen. Der 50-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins UKH Graz eingeliefert.