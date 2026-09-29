i Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort. Getty Images (Symbolbild) Unfall in Feldbach Alkoholisierter Lenker fährt auf Mopedfahrerin auf Bei einem Auffahrunfall am Montag in Feldbach wurde eine 40-jährige Mopedlenkerin verletzt und in das Landeskrankenhaus Feldbach eingeliefert. Von André Wilding 29.09.2026, 07:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine 40-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark lenkte ihr Moped gegen 20:35 Uhr auf der B66 von Mühldorf bei Feldbach kommend in Fahrtrichtung Bad Gleichenberg.

Ein nachfolgender 41-jähriger Pkw-Lenker, ebenfalls aus dem Bezirk Südoststeiermark, dürfte die vor ihm fahrende Mopedlenkerin übersehen haben und fuhr auf das Moped auf.

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Autofahrer war betrunken

Die Mopedlenkerin kam zu Sturz und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Roten Kreuz in das Landeskrankenhaus Feldbach eingeliefert.

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Ein beim Pkw-Lenker durchgeführter Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Die Polizei ermittelt.