Alkoholisierter Lenker fährt auf Mopedfahrerin auf

Eine 40-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark lenkte ihr Moped gegen 20:35 Uhr auf der B66 von Mühldorf bei Feldbach kommend in Fahrtrichtung Bad Gleichenberg.
Ein nachfolgender 41-jähriger Pkw-Lenker, ebenfalls aus dem Bezirk Südoststeiermark, dürfte die vor ihm fahrende Mopedlenkerin übersehen haben und fuhr auf das Moped auf.
Die Mopedlenkerin kam zu Sturz und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Roten Kreuz in das Landeskrankenhaus Feldbach eingeliefert.
Ein beim Pkw-Lenker durchgeführter Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Die Polizei ermittelt.