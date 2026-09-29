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Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort.
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Getty Images (Symbolbild)
Unfall in Feldbach

Alkoholisierter Lenker fährt auf Mopedfahrerin auf

Bei einem Auffahrunfall am Montag in Feldbach wurde eine 40-jährige Mopedlenkerin verletzt und in das Landeskrankenhaus Feldbach eingeliefert.
André Wilding
Von André Wilding
29.09.2026, 07:31
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Eine 40-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark lenkte ihr Moped gegen 20:35 Uhr auf der B66 von Mühldorf bei Feldbach kommend in Fahrtrichtung Bad Gleichenberg.

Ein nachfolgender 41-jähriger Pkw-Lenker, ebenfalls aus dem Bezirk Südoststeiermark, dürfte die vor ihm fahrende Mopedlenkerin übersehen haben und fuhr auf das Moped auf.

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Autofahrer war betrunken

Die Mopedlenkerin kam zu Sturz und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Roten Kreuz in das Landeskrankenhaus Feldbach eingeliefert.

Ein beim Pkw-Lenker durchgeführter Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Die Polizei ermittelt.

wil,29.09.2026, 07:31
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