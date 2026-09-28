Schwerer Crash auf der A2 – mehrere Personen verletzt

Ein Auffahrunfall auf der A2 Südautobahn hat am Sonntagabend einen Rettungshubschrauber-Einsatz ausgelöst. Eine 63-jährige Autolenkerin erlitt bei dem Crash schwere Verletzungen.
Der Unfall ereignete sich kurz vor 21 Uhr in Fahrtrichtung Graz. Zwei Pkw waren daran beteiligt.
Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr ein Pkw auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Dessen 63-jährige Lenkerin wurde bei der Kollision schwer verletzt.
Der Rettungshubschrauber C17 brachte die Frau in das Landeskrankenhaus Graz.
Im zweiten beteiligten Auto befanden sich vier Personen. Sie kamen mit leichten Verletzungen davon.
Wie genau es zu dem Auffahrunfall kam, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.