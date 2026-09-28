i Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort und leisteten Erste Hilfe. Getty Images (Symbolbild) Rettungsheli im Einsatz Schwerer Crash auf der A2 – mehrere Personen verletzt Bei einem Auffahrunfall auf der A2 Richtung Graz wurde eine 63-Jährige schwer verletzt. Vier weitere Insassen erlitten leichte Verletzungen. Von André Wilding 28.09.2026, 07:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Auffahrunfall auf der A2 Südautobahn hat am Sonntagabend einen Rettungshubschrauber-Einsatz ausgelöst. Eine 63-jährige Autolenkerin erlitt bei dem Crash schwere Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 21 Uhr in Fahrtrichtung Graz. Zwei Pkw waren daran beteiligt.

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Rettungshubschrauber bringt Frau ins Spital

Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr ein Pkw auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Dessen 63-jährige Lenkerin wurde bei der Kollision schwer verletzt.

Der Rettungshubschrauber C17 brachte die Frau in das Landeskrankenhaus Graz.

Vier weitere Personen verletzt

Im zweiten beteiligten Auto befanden sich vier Personen. Sie kamen mit leichten Verletzungen davon.

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Wie genau es zu dem Auffahrunfall kam, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.