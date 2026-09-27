i Die Polizei hat mehrere Personen festgenommen. Getty Images/iStockphoto (Symbolbild) Großeinsatz in der Nacht Drogenrazzia in Grazer Innenstadt sorgt für Aufsehen Rund um den Grazer Jakominiplatz rückte die Polizei am Samstagabend zu einem groß angelegten Einsatz aus. In einem Lokal gab es mehrere Festnahmen. Von André Wilding 27.09.2026, 14:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein großes Polizeiaufgebot hat am späten Samstagabend rund um den Jakominiplatz in Graz für Aufsehen gesorgt. Im Mittelpunkt des Einsatzes stand ein Nachtlokal im Bereich zwischen Jakominiplatz und Opernring.

Hinter der Aktion steckten laut "Kleine Zeitung" Ermittlungen im Suchtgiftbereich. Der Zugriff war laut Polizei bereits länger vorbereitet worden.

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Kripo vollstreckt Festnahmeanordnungen

Federführend bei dem Schwerpunkt- und Zugriffseinsatz war das Landeskriminalamt Steiermark.

Hintergrund der gezielten Aktion war "die Vollstreckung mehrerer Festnahmeanordnungen der Staatsanwaltschaft Graz", heißt es in dem Bericht.

Im Zuge der Drogenrazzia wurden mehrere Personen festgenommen.

Keine Gefahr für Passanten

Für die zahlreichen Passanten und Nachtschwärmer rund um den stark frequentierten Jakominiplatz bestand laut Polizei keine Gefahr. Personen im Einsatzbereich wurden aufgefordert, den Anweisungen der Polizisten zu folgen, schreibt die "Kleine Zeitung".

Weitere Einzelheiten zu den Ermittlungen wurden am Samstagabend noch nicht veröffentlicht. Die Polizei nannte dafür "ermittlungs- und kriminaltaktischen Gründen".

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Welche konkreten Vorwürfe hinter den Festnahmeanordnungen stehen, wurde vorerst nicht bekannt gegeben.