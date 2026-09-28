i Polizisten stellten zahlreiche Übertretungen fest und nahmen mehrere Führerscheine sowie ein Kennzeichen vorläufig ab. Polizei (Archiv, Symbolbild) Mehrere Führerscheine weg Polizei schlägt bei Roadrunner-Kontrolle knallhart zu Bei einer Schwerpunktaktion gegen die "Roadrunner-Szene" stellte die Polizei zahlreiche Verstöße fest. Mehrere Führerscheine wurden abgenommen. Von André Wilding 28.09.2026, 09:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Einsatzkräfte der LVA kontrollierten in der Nacht von Freitag auf Samstag im Raum Kapfenberg sowie in den Gemeinden Sankt Marein im Mürztal und Sankt Lorenzen im Mürztal verstärkt die Szene.

Mehrere Polizeistreifen waren dabei im Einsatz. Im Zuge der Aktion hielten die Polizisten mehrere Fahrzeuge an und unterzogen diese sowie deren Lenker Kontrollen.

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Führerschein abgenommen

Die Polizisten führten insgesamt 35 Alkovortests sowie drei Alkomattests durch. Zwei Fahrzeuglenker wurden wegen Lenken unter Alkoholeinfluss angezeigt, ihnen nahmen die Polizisten den Führerschein vorläufig ab. Zudem nahmen die Beamte vier weiteren Lenkern wegen massiver Geschwindigkeitsübertretungen vorläufig die Lenkberechtigung ab.

Technische Mängel und Kennzeichenabnahme

Auch fahrzeugtechnische Überprüfungen standen im Fokus der Kontrollen. Bei einem umgebauten Fahrzeug stellten die Beamten derart schwere Mängel fest – darunter eine massive Lärmentwicklung durch das Entfernen der Abgasnachbehandlung –, dass sie das Kennzeichen an Ort und Stelle vorläufig abnahmen.

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Die Polizei wird derartige Schwerpunktaktionen auch künftig konsequent fortführen, um die Verkehrssicherheit weiter zu steigern und die Bevölkerung vor ungebührlichem Lärm zu schützen.