i An der Kreuzung Europastraße/Flurgasse in Feldbach kam es zum Unglück. Das örtliche Gymnasium trauert um eine Schülerin. Google; Facebook/BRG BORG Feldbach "Deine Schritte verstummt" 13-Jährige getötet – Gymnasium trauert um Schülerin Am Mittwoch wurde eine 13-Jährige in Feldbach unter einen Lkw geschleudert und getötet. Das örtliche Gymnasium veröffentlicht bewegende Trauer-Worte. Von Newsdesk Heute 01.10.2026, 19:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall in Feldbach herrscht große Trauer. Eine 13-Jährige kam am Mittwochnachmittag bei einer Kollision zwischen einem Motorfahrrad und einem Lkw ums Leben. Nun nimmt auch ihre Schule Abschied.

Das BRG BORG Feldbach veröffentlichte auf Facebook eine Trauerbotschaft für eine Schülerin. Dazu ist eine brennende Kerze neben einer weißen Blume auf schwarzem Hintergrund zu sehen.

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Die Schule findet nur wenige, dafür umso eindringlichere Worte: "Deine Schritte sind verstummt, doch die Spuren deines Lebens bleiben unvergessen."

Wie berichtet, ereignete sich das tödliche Unglück am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Europastraße/Flurgasse in Feldbach.

Eine 15-Jährige war mit einem Motorfahrrad in Richtung Mühldorf unterwegs. Ihre 13 Jahre alte Schwester saß hinter ihr auf dem Sozius.

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Zur selben Zeit wollte ein 61-jähriger Lkw-Lenker nach links in die Flurgasse abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Moped.

Beide Mädchen stürzten, die 13-Jährige geriet unter den Lkw und wurde lebensgefährlich verletzt.

Trotz umfangreicher Rettungsmaßnahmen konnte das Mädchen nicht mehr gerettet werden.

Ihre 15-jährige Schwester wurde leicht verletzt und ins LKH Feldbach gebracht. Auch das Kriseninterventionsteam war im Einsatz.