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Das Einsatzkommando Cobra stürmt das Grazer Laandesgericht (Symbolbild).
Das Einsatzkommando Cobra stürmt das Grazer Laandesgericht (Symbolbild).
Bild: Lisi Niesner
Riesiges Aufgebot

Cobra stürmt Grazer Landesgericht – das ist der Grund

Am Freitag wird das Grazer Landesgericht zum Schauplatz eines ungewöhnlichen Einsatzes: Die Cobra und mehrere Einsatzorganisationen rücken an.
Österreich Heute
Von Österreich Heute
02.10.2026, 10:05
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Wer am Freitag rund um das Grazer Landesgericht für Strafsachen unterwegs ist, könnte sich über die starke Polizeipräsenz wundern. Grund dafür ist eine große Einsatzübung, bei der unter anderem das Einsatzkommando Cobra den Ernstfall probt.

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Die Übung startet gegen Mittag und dauert laut Gericht bis in den späten Nachmittag. Das Gerichtsgebäude in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße bleibt währenddessen geschlossen.

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Cobra bei großer Übung im Einsatz

An der "komplexen Übung" sind zahlreiche Einsatzorganisationen beteiligt. Neben dem Einsatzkommando Cobra nehmen die Landespolizeidirektion Steiermark, der Österreichische Wachdienst, das Österreichische Rote Kreuz, die Stadt Graz, das Landesgericht für Strafsachen Graz, die Staatsanwaltschaft Graz und die Justizanstalt Graz-Jakomini teil.

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Rund um das Gericht ist deshalb mit verstärkter Polizeipräsenz und auch mit erhöhtem Lärm zu rechnen.

Kein Parteienverkehr

Für die Dauer der Übung bleiben das Landesgericht und die Staatsanwaltschaft Graz für den Parteienverkehr geschlossen. Auch Verhandlungen finden während dieser Zeit nicht statt.

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Premiere in Graz

Die Einsatzübung ist eine Premiere: Nach Informationen der Einsatzgruppe Cobra wird erstmals eine Übung in diesem Umfang am Grazer Straflandesgericht durchgeführt.

Voraussichtlich gegen 17 Uhr soll im Anschluss öffentlich Bilanz über die Übung gezogen werden.

red,02.10.2026, 10:05
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