18-Jähriger rast mit E-Scooter in Polizisten

Ein 18-jähriger Voitsberger war am Donnerstag gegen 10.45 Uhr mit seinem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg der B70 mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.
Dabei missachtete er das Anhaltezeichen eines Polizeibeamten und fuhr mit unvermindertem Tempo auf diesen zu.
In der Folge kam es zu einer Kollision, bei der der E-Scooter am Oberkörper des Beamten hängen blieb. Beide Personen kamen zu Sturz, wobei der Beamte leicht verletzt wurde.
Bei der Überprüfung des E-Scooters wurde festgestellt, dass dieser eine Geschwindigkeit von 74 km/h erreichte.
Außerdem funktionierten die Bremsen nicht mehr. Der Fahrer gab an, versucht zu haben, mit seinem Schuh zu bremsen.