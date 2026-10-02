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Der junge E-Scooter-Lenker krachte bei seiner Fahrt in einen Polizisten.
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iStock (Symbolbild)
Defekte Bremsen

18-Jähriger rast mit E-Scooter in Polizisten

Ein 18-Jähriger raste mit einem E-Scooter durch Voitsberg. Beim Versuch, ihn zu stoppen, wurde ein Polizist bei einer Kollision verletzt.
André Wilding
Von André Wilding
02.10.2026, 07:55
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Ein 18-jähriger Voitsberger war am Donnerstag gegen 10.45 Uhr mit seinem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg der B70 mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Dabei missachtete er das Anhaltezeichen eines Polizeibeamten und fuhr mit unvermindertem Tempo auf diesen zu.

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In der Folge kam es zu einer Kollision, bei der der E-Scooter am Oberkörper des Beamten hängen blieb. Beide Personen kamen zu Sturz, wobei der Beamte leicht verletzt wurde.

14-jähriger E-Scooter-Lenker kollidiert mit Auto

Bremsen funktionierten nicht

Bei der Überprüfung des E-Scooters wurde festgestellt, dass dieser eine Geschwindigkeit von 74 km/h erreichte.

E-Scooter-Lenker (44) kracht mit Gesicht gegen Auto

Außerdem funktionierten die Bremsen nicht mehr. Der Fahrer gab an, versucht zu haben, mit seinem Schuh zu bremsen.

wil,02.10.2026, 07:55
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