i Der junge E-Scooter-Lenker krachte bei seiner Fahrt in einen Polizisten. iStock (Symbolbild) Defekte Bremsen 18-Jähriger rast mit E-Scooter in Polizisten Ein 18-Jähriger raste mit einem E-Scooter durch Voitsberg. Beim Versuch, ihn zu stoppen, wurde ein Polizist bei einer Kollision verletzt. Von André Wilding 02.10.2026, 07:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 18-jähriger Voitsberger war am Donnerstag gegen 10.45 Uhr mit seinem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg der B70 mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Dabei missachtete er das Anhaltezeichen eines Polizeibeamten und fuhr mit unvermindertem Tempo auf diesen zu.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

In der Folge kam es zu einer Kollision, bei der der E-Scooter am Oberkörper des Beamten hängen blieb. Beide Personen kamen zu Sturz, wobei der Beamte leicht verletzt wurde.

Bremsen funktionierten nicht

Bei der Überprüfung des E-Scooters wurde festgestellt, dass dieser eine Geschwindigkeit von 74 km/h erreichte.

Die Bilder des Tages i ?

Außerdem funktionierten die Bremsen nicht mehr. Der Fahrer gab an, versucht zu haben, mit seinem Schuh zu bremsen.