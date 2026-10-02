i Das Unglück passierte an der Kreuzung Europastraße/Flurgasse in Feldbach. Google Maps (Screenshot) Kerzen nach Moped-Drama "Unaussprechbar" – Trauer nach Tod von 13-Jähriger Nach dem tödlichen Mopedunfall einer 13-Jährigen herrscht tiefe Trauer. An ihrer Schule sind Psychologen und das Kriseninterventionsteam im Einsatz. Von André Wilding 02.10.2026, 11:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kerzen brennen an der Europastraße in Feldbach. Einen Tag nach dem tödlichen Unfall einer 13-Jährigen kamen dort Menschen zusammen, um an das Mädchen zu erinnern. Die Tragödie sorgt in der Stadt und besonders an ihrer Schule für große Betroffenheit.

Die 13-Jährige war am Mittwochnachmittag gemeinsam mit ihrer 15 Jahre alten Schwester auf einem Moped in Richtung Mühldorf unterwegs. Auf der Europastraße kam es zur Kollision mit einem abbiegenden Lkw.

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Mädchen stirbt noch am Unfallort

Der 61-jährige Lkw-Lenker aus der Südoststeiermark hatte zunächst für einen Pkw angehalten. Beim anschließenden Linksabbiegen dürfte er das Moped mit den beiden Schwestern nicht gesehen haben.

Die 13-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Ihre ältere Schwester erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus Feldbach gebracht. Feldbachs Bürgermeister Josef Ober kennt die Familie persönlich. "Was passiert ist, geht tief und ist unaussprechbar", sagt er im Gespräch mit der "Kleinen Zeitung".

Er beschreibt das Mädchen als lebensfroh, gescheit und talentiert. "Mein Mitgefühl gilt der Familie. Es ist eine sehr schwierige Situation für alle", so Ober.

Große Trauer am Gymnasium

"Deine Schritte sind verstummt, doch die Spuren deines Lebens bleiben unvergessen. Das Borg/Brg Feldbach trauert um eine Schülerin", heißt es in einem Facebook-Post der Schule.

Viele Klassen befinden sich derzeit auf Kennenlern- und Sprachwochen. Am Donnerstag waren laut Direktor Gunter Wilfinger nur neun Klassen im Schulgebäude.

"Es herrscht viel Trauer. Alle sind sehr betroffen, Lehrer wie Schüler", schildert der Schulleiter gegenüber der Tageszeitung. Der Tod des Mädchens betrifft mehrere Klassen. "Das Mädchen war im klassenübergreifenden Ultimate Frisbee-Team und auch ihre beiden älteren Schwestern gehen hier zur Schule."

Rund 20 Helfer an der Schule

Rund 20 Personen standen am Donnerstag den Schülern und Lehrern zur Seite. Darunter waren sechs Schulpsychologen, eine Schulsozialarbeiterin sowie das Kriseninterventionsteam.

Auch innerhalb der Schule halfen zahlreiche Menschen mit. "Der Schulwart hat Taschentücher, Getränke und Traubenzucker geholt, unsere Elternvereinsobfrau, die Psychologin ist, kam an ihrem freien Tag an die Schule, um zu helfen. Auch die Klassenvorständin des Mädchens ist von der Kennenlernwoche in Pöllau zurückgekommen, um bei ihren Schülern zu sein. Alle, die helfen konnten, waren heute da", schildert Wilfinger gegenüber der "Kleinen Zeitung".

Selbst Schüler und Lehrer, die derzeit im Ausland sind, gedachten der 13-Jährigen. "Sie haben in Monaco und auch in Rom Kerzen für sie angezündet. Alle sind trotz der Trauer sehr empathisch, besonnen und ruhig. Aber es ist ja noch der erste Schock", wird Wilfinger in der Tageszeitung zitiert.

Die psychosoziale Begleitung soll auch in den kommenden Wochen fortgesetzt werden. In einigen Wochen ist außerdem eine Gedenkfeier für das Mädchen geplant.

Einsatz belastet Feuerwehr

Auch für die Feuerwehren Mühldorf und Feldbach war der Einsatz besonders belastend.

"Wir versuchen bei tragischen Einsätzen immer unsere jüngeren Kameraden zu schützen. Wenn es möglich ist, gehen die Reiferen, die mit mehr Ausbildung und Erfahrung, ganz nach vorne", so Florian Karner von der FF Feldbach zur "Kleinen Zeitung".

Auch die beteiligten Feuerwehrkräfte wurden vom Kriseninterventionsteam betreut.

Für die Feuerwehren im Raum Feldbach war es in diesem Jahr nicht der erste Einsatz, bei dem junge Menschen ums Leben kamen. Im März starben zwei junge Mühldorfer bei einem Motocross-Unfall. Die Einsatzkräfte wurden außerdem gerufen, als ein 19-Jähriger beim "Roofing" durch einen Stromschlag ums Leben kam und als eine 23-Jährige aus Weiz bei einem Unfall starb.

Die Bilder des Tages i ?

"Dieses Jahr haben leider schon einige junge Menschen in Feldbach ihr Leben auf tragische Weise verloren", sagt Karner zur Tageszeitung.