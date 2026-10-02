28 Meter tief gestürzt – Katzenbaby kämpft um Überleben

Für die vier Monate alte Millie sollte das Leben gerade erst richtig beginnen. Doch die junge Kätzin stürzte aus dem neunten Stock – rund 28 Meter tief.
Dass sie den Sturz überlebt hat, ist kaum zu fassen. Unverletzt blieb sie allerdings nicht: Millie brach sich ein Hinterbein, beide Vorderbeine und den Kiefer.
Seit dem Unfall ist für das Katzenbaby nichts mehr wie zuvor. Millie bekommt Schmerzmittel und muss mehrere Verbände tragen. Immer wieder stehen Untersuchungen, Behandlungen und Verbandswechsel an.
Für ein erst vier Monate altes Katzenkind ist das eine enorme Belastung. Statt herumzutollen und die Welt zu entdecken, verbringt Millie ihre ersten Lebensmonate in medizinischer Betreuung.
Die Versorgung der jungen Kätzin ist aufwendig. Medikamente, Untersuchungen, Verbandswechsel und die weitere tierärztliche Betreuung werden noch einige Zeit notwendig sein. Entsprechend hoch sind die Kosten für ihre Behandlung.
Das Tierheim der Arche Noah bittet deshalb um Unterstützung für Millie. Mit Spenden soll ihre medizinische Versorgung finanziert werden. Jeder Beitrag – egal in welcher Höhe – soll dabei helfen, die notwendigen Behandlungen zu ermöglichen.
Millie hat den 28-Meter-Sturz überlebt. Nun soll sie sich von ihren schweren Verletzungen erholen und wieder ein normales Katzenleben führen können.