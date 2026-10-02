i Arche Noah Tierheim braucht Spenden 28 Meter tief gestürzt – Katzenbaby kämpft um Überleben Katzenbaby Millie überlebte einen Sturz aus dem neunten Stock. Die vier Monate alte Kätzin erlitt dabei schwere Verletzungen. Von Österreich Heute 02.10.2026, 15:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für die vier Monate alte Millie sollte das Leben gerade erst richtig beginnen. Doch die junge Kätzin stürzte aus dem neunten Stock – rund 28 Meter tief.

Dass sie den Sturz überlebt hat, ist kaum zu fassen. Unverletzt blieb sie allerdings nicht: Millie brach sich ein Hinterbein, beide Vorderbeine und den Kiefer.

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Millie braucht intensive Betreuung

Seit dem Unfall ist für das Katzenbaby nichts mehr wie zuvor. Millie bekommt Schmerzmittel und muss mehrere Verbände tragen. Immer wieder stehen Untersuchungen, Behandlungen und Verbandswechsel an.

Für ein erst vier Monate altes Katzenkind ist das eine enorme Belastung. Statt herumzutollen und die Welt zu entdecken, verbringt Millie ihre ersten Lebensmonate in medizinischer Betreuung.

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Behandlung wird noch länger dauern

Die Versorgung der jungen Kätzin ist aufwendig. Medikamente, Untersuchungen, Verbandswechsel und die weitere tierärztliche Betreuung werden noch einige Zeit notwendig sein. Entsprechend hoch sind die Kosten für ihre Behandlung.

Das Tierheim der Arche Noah bittet deshalb um Unterstützung für Millie. Mit Spenden soll ihre medizinische Versorgung finanziert werden. Jeder Beitrag – egal in welcher Höhe – soll dabei helfen, die notwendigen Behandlungen zu ermöglichen.

Millie hat den 28-Meter-Sturz überlebt. Nun soll sie sich von ihren schweren Verletzungen erholen und wieder ein normales Katzenleben führen können.