i Die arme "Nala" hatte trotz Fellfärbung noch nicht sehr viel Glück im Leben. ©Arche Noah Tierisches Notfell 24 Tage Schmerzen! Jetzt kämpft "Nala" um ihr Bein 24 Tage lang musste Katze "Nala" mit einem gebrochenen Bein und einer offenen Wunde ausharren. Jetzt kämpfen Tierschützer darum, ihr Bein zu retten. Von Heute Tierisch 22.09.2026, 11:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fast einen Monat lang blieb die schwer verletzte Katze "Nala" offenbar ohne medizinische Hilfe. Jetzt kämpft die Arche Noah in Graz um das Bein der erst dreijährigen Samtpfote – und bittet dringend um Unterstützung.

24 Tage musste "Nala" warten

Ein gebrochenes Bein, eine offene Wunde – und niemand, der ihr half: Laut der Arche Noah lag Nala 24 Tage lang schwer verletzt da. Sie konnte nicht mehr aufstehen oder flüchten, nicht einmal sich selbst sauber halten. Während die Wunde immer tiefer wurde, breitete sich die Entzündung im Gewebe aus. Teile des verletzten Beines begannen bereits abzusterben.

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Wie groß "Nalas" Schmerzen in dieser Zeit gewesen sein müssen, lässt sich kaum erahnen. Umso wichtiger ist, was nun zählt: Die Katze befindet sich inzwischen in der Obhut der Grazer Tierschützer und wird medizinisch versorgt. Nach Angaben der Arche Noah ist sie damit zum ersten Mal seit beinahe einem Monat wieder schmerzfrei.

Jetzt beginnt der Kampf um ihr Bein

Überstanden ist die dramatische Geschichte damit allerdings noch lange nicht. Nala benötigt täglich eine aufwendige Wundversorgung, Antibiotika und engmaschige tierärztliche Kontrollen. Auch mehrere Operationen könnten notwendig werden. Noch ist ungewiss, ob das schwer geschädigte Bein gerettet werden kann und Nala eines Tages wieder auf allen vier Pfoten durchs Leben gehen wird.

Wenn auch du die kleine "Nala" auf ihrem langen Weg zur Genesung unterstützen möchtest, klicke bitte HIER.

Jede Spende hilft Nala

24 Tage lang hat die kleine Katze durchgehalten – jetzt soll sie nicht länger warten müssen. Die Arche Noah bittet um Spenden, um Nalas weitere Behandlung, Medikamente, Wundversorgung und mögliche Operationen finanzieren zu können. Wer die Tierschützer unterstützen möchte, kann mit seiner Spende dazu beitragen, Nala die bestmögliche medizinische Versorgung und damit eine neue Chance auf ein schmerzfreies Katzenleben zu schenken.