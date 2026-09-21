i Bogda genießt jede Streicheleinheit. TierQuarTier Wien TierQuarTier Wien Bogda viel erlebt – jetzt sucht sie ein letztes Zuhause Neues Körbchen gesucht: "HeuteTierisch" stellt regelmäßig herrenlose Haustiere aus dem TierQuarTier Wien vor. Von Heute Tierisch 21.09.2026, 15:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bogda hat schon viel erlebt. Jetzt soll für sie endlich ein neues, liebevolles Kapitel beginnen.

Im Zuge einer behördlichen Abnahme kam die zehnjährige Katzendame ins TierQuarTier – und gerade für eine Seniorin ist es besonders schwer, plötzlich alles Vertraute zu verlieren und sich in einer völlig neuen Umgebung zurechtfinden zu müssen.

Doch die anfangs vorsichtige Katzendame, blüht bei vertrauten Menschen richtig auf und genießt Streicheleinheiten. Aufgrund ihrer gesundheitlichen Baustellen benötigt sie dauerhaft Medikamente und sucht ein ruhiges Zuhause als Einzelkatze bei Menschen, die sie liebevoll umsorgen und ihr einen schönen Lebensabend schenken.

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Diese Tiere suchen ein neues Zuhause

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Zahlreiche Tiere suchen täglich ein neues Zuhause. Bis dahin finden sie für gewöhnlich einen Platz in einem Tierheim. Ein solches ist auch das TierQuarTier Wien. Hier finden auf 9.700 Quadratmetern bis zu 150 in der Stadt Wien entlaufene, herrenlose, beschlagnahmte und abgenommene Hunde, 300 Katzen und Hunderte Kleintiere vorübergehend ein Dach über dem Kopf. Die Tiere werden während ihres Aufenthaltes in der Süßenbrunner Str. 101 im 22. Bezirk bestens medizinisch versorgt, gepflegt und betreut – bis sie an ein schönes, neues Plätzchen vermittelt werden können.

Kontakt bei Interesse

Aber Moment, ganz so schnell geht es dann auch wieder nicht, schließlich müssen Tier und Herrchen oder Frauchen sich auch "riechen" können, einmal ganz abgesehen von den Rahmenbedingungen. Aus diesem Grund dürfen beispielsweise Hunde im Normalfall erst beim zweiten oder dritten Termin aus dem TierQuarTier Wien ausziehen!

Bei konkretem und ernsthaftem Interesse an einem Tier steht das Vergabeteam für Fragen unter folgenden Kontaktmöglichkeiten (bevorzugt per E-Mail) zur Verfügung:

Hunde: [email protected] oder 01 734 1102 – 115

Katzen: [email protected] oder 01 734 1102 – 116

Kleintiere: [email protected] oder 01 734 1102 – 116