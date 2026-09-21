i Der Tag der offenen Tür am Assisi-Hof ist immer ein besonderes Highlight. ©ÖTV Tierisch offene Türen 600 gerettete Tiere! Assisi-Hof hat Grund zum Feiern Tiere kennenlernen, hinter die Kulissen blicken und dabei Gutes tun: Der Assisi-Hof Stockerau öffnet am 3. Oktober seine Türen. Von Heute Tierisch 21.09.2026, 14:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit drei Jahren finden auf dem Assisi-Hof des Österreichischen Tierschutzvereins Tiere Zuflucht, die vernachlässigt wurden, deren Halter überfordert waren oder die durch andere Schicksalsschläge ihr Zuhause verloren haben. Mehr als 600 Tiere konnten in dieser Zeit gerettet und versorgt werden und erhielten die Chance auf einen Neuanfang. Derzeit leben rund 80 Schützlinge auf dem Hof.

Tierschutz hautnah erleben

Beim großen Hoffest am Samstag, dem 3. Oktober, dürfen Besucher von 11 bis 16 Uhr einen Blick hinter die Kulissen werfen und einige der tierischen Bewohner kennenlernen. Hofführungen erzählen von ihrer Geschichte und zeigen, wie der Tierschutzalltag tatsächlich aussieht. Dazu gibt es ein Kinderprogramm, vegetarische Köstlichkeiten und eine Tombola. Hauptpreis sind zwei Übernachtungen für zwei Personen im Thermenresort Laa. Mit jedem Los wird gleichzeitig die Versorgung der Tiere unterstützt.

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Nicht nur die Esel genießen die Aufmerksamkeit der Besucher. ©ÖTV

"Tierschutz betrifft uns alle", betont Alfons Hargassner, Geschäftsführer des Österreichischen Tierschutzvereins. Wer selbst mithelfen möchte, kann sich beim Hoffest außerdem über Möglichkeiten informieren, den Verein beispielsweise als "Hofengel" zu unterstützen.

Wann: Samstag, 3. Oktober 2026, 11 bis 16 Uhr

Wo: Assisi-Hof Stockerau, Donaulände-Uferweg 58, 2000 Stockerau

Eintritt: frei

Wichtig für Hundefreunde: So gerne der eigene Vierbeiner vielleicht mitfeiern würde – aus Rücksicht auf die tierischen Bewohner des Assisi-Hofs sollen Besucher keine eigenen Hunde mitbringen.