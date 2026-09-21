600 gerettete Tiere! Assisi-Hof hat Grund zum Feiern

Seit drei Jahren finden auf dem Assisi-Hof des Österreichischen Tierschutzvereins Tiere Zuflucht, die vernachlässigt wurden, deren Halter überfordert waren oder die durch andere Schicksalsschläge ihr Zuhause verloren haben. Mehr als 600 Tiere konnten in dieser Zeit gerettet und versorgt werden und erhielten die Chance auf einen Neuanfang. Derzeit leben rund 80 Schützlinge auf dem Hof.
Beim großen Hoffest am Samstag, dem 3. Oktober, dürfen Besucher von 11 bis 16 Uhr einen Blick hinter die Kulissen werfen und einige der tierischen Bewohner kennenlernen. Hofführungen erzählen von ihrer Geschichte und zeigen, wie der Tierschutzalltag tatsächlich aussieht. Dazu gibt es ein Kinderprogramm, vegetarische Köstlichkeiten und eine Tombola. Hauptpreis sind zwei Übernachtungen für zwei Personen im Thermenresort Laa. Mit jedem Los wird gleichzeitig die Versorgung der Tiere unterstützt.
"Tierschutz betrifft uns alle", betont Alfons Hargassner, Geschäftsführer des Österreichischen Tierschutzvereins. Wer selbst mithelfen möchte, kann sich beim Hoffest außerdem über Möglichkeiten informieren, den Verein beispielsweise als "Hofengel" zu unterstützen.
Wann: Samstag, 3. Oktober 2026, 11 bis 16 Uhr
Wo: Assisi-Hof Stockerau, Donaulände-Uferweg 58, 2000 Stockerau
Eintritt: frei
Wichtig für Hundefreunde: So gerne der eigene Vierbeiner vielleicht mitfeiern würde – aus Rücksicht auf die tierischen Bewohner des Assisi-Hofs sollen Besucher keine eigenen Hunde mitbringen.