i Jeder Hund sollte den Maulkorb kennen und gut finden. Mit dem richtigen Training ist es möglich. iStock©choja Tierischer Ratgeber Stressfreies Maulkorbtraining! Hier sind die Profitipps Tierschutz Austria ruft zum Welttierschutztag auf, Hunde behutsam an den Maulkorb zu gewöhnen – für mehr Sicherheit im Alltag. Von Heute Tierisch 21.09.2026, 12:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In zehn Tagen ist Welttierschutztag und Tierschutz Austria nimmt das zum Anlass, einen wichtigen Appell an alle Hundebesitzer zu richten. Nutze die nächsten Tage, um deinen Vierbeiner in Ruhe und mit positiver Bestärkung an den Maulkorb zu gewöhnen – bevor er plötzlich in der U-Bahn, beim Tierarzt oder wegen Giftködergefahr notwendig wird. Laut einer OTS-Aussendung ist der Maulkorb kein Zeichen dafür, dass ein Hund gefährlich ist. Oft ist er gesetzlich vorgeschrieben, medizinisch notwendig oder kann sogar Leben retten. Wichtig ist, dass du früh genug und ohne Zwang mit dem Training beginnst.

"Der Welttierschutztag darf kein Lippenbekenntnis bleiben. Tierschutz beginnt im Alltag – und der Maulkorb ist kein Strafwerkzeug. Wer ihn erst in der U-Bahn überstülpt, erzeugt Angst. Wer ihn jetzt in kleinen Schritten aufbaut, schenkt seinem Hund Sicherheit." Das sagt Stephan Scheidl, der das Tierheim von Tierschutz Austria leitet.

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„Ein Hund, der den Maulkorb kennt, bleibt in Bahn, Ordination und auf der Straße ruhiger. Wer jetzt dranbleibt, macht aus einer Pflicht ein Werkzeug der Sicherheit“ Stephan Scheidl Leiter, Tierschutzhaus Vösendorf

Tierschutz Austria hat dafür eigene Tutorials auf YouTube erstellt. Dort siehst du, wie du deinen Hund ohne Druck an den Maulkorb gewöhnst: Erst kennenlernen, dann freiwillig die Nase hineinstecken, alles positiv verknüpfen und die Tragezeit langsam steigern. Zum Welttierschutztag lädt Tierschutz Austria alle Halter ein, mit dem Training zu starten. Ziel ist, dass dein Hund den Maulkorb entspannt trägt – und nicht nur aushält.