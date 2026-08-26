i Der Alltag für pflegende Angehörige ist oft sehr herausfordernd. Pflege-Expert:innen, alles diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen schaffen Abhilfe mit Handgriffen und Tipps für den Alltag, die das Leben in Pflegesituationen leichter machen. Foto: zVg Entlastung und Unterstützung Pflegende Angehörige: Kostenloses Wissen für den Alltag Der Fonds Soziales Wien unterstützt pflegende Angehörige mit kostenlosen Kursen, die gezielt entlasten und praktische Fähigkeiten vermitteln. Von FSW Bildungszentrum 26.08.2026, 04:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Die Pflege eines Angehörigen stellt oftmals eine körperliche und emotionale Belastungdar – und erfordert viel Engagement und Hingabe. Ob Demenz, Schicksalsschläge wie schwere Unfälle, Stürze oder fortgeschrittenes Alter – Pflegebedürftigkeit hat viele Ursachen.

Die pflegenden Angehörigen können diese Herausforderung neben den eigenen Verpflichtungen oftmals nicht allein bewältigen und benötigen Unterstützung dabei.

In Wien sind pflegende Angehörige nicht sich selbst überlassen. Der Fonds Soziales Wien (FSW) bietet mit dem Netzwerk für pflegende An- und Zugehörige kostenlose Unterstützung, wie etwa Beratung durch Pflege-Expert:innen, Austauschgruppen für Betroffene, Unterstützung bei bürokratischen Angelegenheiten oder kostenlose Kurse im College für pflegende Angehörige.

Das FSW-Kund:innenservice ist täglich von 8 Uhr bis 20 Uhr telefonisch unter 01 / 24 5 24 erreichbar und vermittelt direkt zu den Expert:innen des Netzwerks für pflegende An- und Zugehörige.

Netzwerk für pflegende Angehörige: Entlastung & Stärkung

Pflegende An- und Zugehörige finden im Netzwerk auch wertvolle Unterstützung durch regelmäßige Austauschgruppen, eine Wissensplattform mit hilfreichen Angeboten und bei Bedarf kostenlose Gespräche mit kooperierenden Psycholog:innen.

College für pflegende An- und Zugehörige:

Hilfreiche Gratis-Kurse mit Pflege-Profis

Betroffene haben die Möglichkeit, im "College für pflegende An- und Zugehörige" im FSW Bildungszentrum kostenlos Kurse zu besuchen. Dort vermitteln Pflege-Expert:innen praktische Fähigkeiten für den Pflegealltag. Workshops, Seminare und Vorträge ergänzen das Angebot und sorgen dafür, dass Betroffene sich gut informiert und sicher fühlen.

Die Kurse sind kompakt und realitätsnah gestaltet: Es geht um Themen wie Kommunikation und Konfliktlösung, Begleitung bei Erkrankungen wie Morbus Parkinson bis hin zum Ableben der gepflegten Person und darauffolgende notwendige Schritte.

Besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Wohlbefinden pflegender An- und Zugehöriger und darauf, wie Grenzen im Pflegealltag rechtzeitig erkannt, kommuniziert und gewahrt werden. Die Dauer der Kurse beträgt meistens drei bis fünf Stunden an einem Tag.

Alle Kurse finden an der Bildungsakademie des Fonds Soziales Wien in der Erdbergstraße 200, 1030 Wien, statt. Im September 2026 startet die neue Kursreihe.

Lebensnahe Tipps zu allen Aspekten der Pflege

Ob der eigene Partner oder die Eltern – wenn eine nahe stehende Person pflegebedürftig wird und den Alltag nicht mehr allein bewältigen kann, dann tauchen viele Fragen auf. Die Gratis-Kurse für Angehörige im FSW Bildungszentrum vermitteln nicht nur pflegerisches Wissen, sie helfen auch beim Umgang mit Stress und sogar in bürokratischen Fragen.

Colleges für pflegende An- und Zugehörige Die Schulungen des Colleges für pflegende An- und Zugehörige vermitteln praxisorientiertes Wissen zu pflegerisch-medizinischen Themen sowie zu Selbstfürsorge und Stressminderung. Die pflegenden Angehörigen sollen Sicherheit im Umgang mit der zu pflegenden Person und Know-how beim Management der notwendigen Pflege- und Betreuungstätigkeiten erlangen. Die Teilnahme am Schulungsangebot ist kostenlos. Weitere Informationen findest du unter:

https://www.bildungszentrum-wien.at/p/college-fuer-pflegende-an-und-zugehoerige

Das aktuelle Kursangebot des Colleges für pflegende An- und Zugehörige

September 2026

02. & 03. September 2026

Erste Hilfe – Grundkurs Grundlagen der Ersten Hilfe

Erkrankungen und Notfälle erkennen

Verletzungen versorgen

Infos: https://www.bildungszentrum-wien.at/p/erste-hilfe-grundkurs

18. September 2026

Kommunikation & Konfliktlösung: Wege zum besseren Miteinander Grundlagen der Kommunikation

Techniken der Gesprächsführung

Umgang mit Gewalt und Aggression

Infos: https://www.bildungszentrum-wien.at/p/kommunikation-konfliktloesung-wege-zum-besseren-miteinander

30. September 2026

Die Welt der Demenz Grundlagen, Symptome, Diagnosestellung, Therapiemöglichkeiten

Verhaltensveränderungen

Umgang, Verhalten und Kommunikation mit dementiell erkrankten Menschen

Infos: https://www.bildungszentrum-wien.at/p/die-welt-der-demenz

Termine für Oktober bis Dezember 2026 werden an dieser Stelle rechtzeitig bekanntgegeben.

Dieser Artikel beruht auf einer Medienkooperation mit HEUTE und ist mit finanzieller Unterstützung des Fonds Soziales Wien entstanden.

Weitere Informationen zum Fonds Soziales Wien (FSW): https://www.heute.at/sozialesicherheitwien