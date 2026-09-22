i Der Gemeine Holzbock blüht im Herbst so richtig auf. Unsplash/Erik Karits (Symbolbild) Tierischer Ratgeber Achtung! Für dieses Tier beginnt die zweite Hochsaison Kühle Nächte bedeuten noch lange keine Entwarnung: Im Herbst starten manche Zeckenarten in ihre zweite Hochsaison. Von Heute Tierisch 22.09.2026, 09:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit den ersten kühleren Tagen wandert bei vielen Hundehaltern der Zeckenschutz gedanklich bereits in die Winterpause. Doch ausgerechnet der Herbst kann für Vierbeiner noch einmal zur echten Zecken-Hochsaison werden.

Wer glaubt, dass Zecken nur an warmen Frühlingstagen und im Sommer auf Beute lauern, unterschätzt die kleinen Blutsauger. Der Gemeine Holzbock, die häufigste Zeckenart Österreichs, kann bereits bei Temperaturen von etwa fünf bis sieben Grad aktiv werden. Feuchte, milde Herbsttage bieten deshalb weiterhin gute Bedingungen. Einige Arten sind im Herbst sogar besonders munter: Die Bunt- beziehungsweise Wiesenzecke ist vor allem im Frühjahr und Herbst sowie an milden Wintertagen aktiv.

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Zweite Hochsaison im Herbst

Für den Gemeinen Holzbock gibt es in Mitteleuropa typischerweise sogar zwei Aktivitätsspitzen: Eine von März bis Juni und eine weitere von September bis November. Ein heißer, trockener Sommer kann Zecken zeitweise ausbremsen, weil sie sich in feuchtere Bodenschichten zurückziehen. Mit sinkenden Temperaturen und mehr Feuchtigkeit werden die Bedingungen im Herbst wieder günstiger.

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Für Hunde ist das keineswegs harmlos. Zecken können unter anderem Erreger von Borreliose, Babesiose, Ehrlichiose, Anaplasmose oder Rickettsiosen übertragen. Wie real das Risiko ist, zeigen auch Daten aus Österreich: Beim Zeckenmonitoring der AGES wurden 2025 insgesamt 8.298 eingesandte Zecken untersucht; fast 24 Prozent trugen Borrelien.

Zeckenschutz immer noch wichtig!

Nach Spaziergängen durch Wald, Wiesen, hohes Gras oder Gebüsch sollte der Hund deshalb weiterhin gründlich abgesucht werden – besonders an Kopf und Ohren, Brust, Hals sowie anderen dünn behaarten Stellen. Festgesaugte Zecken sollten möglichst rasch mit einer geeigneten Zeckenzange oder Pinzette entfernt werden.

Öl, Alkohol oder andere Hausmittel gehören nicht auf die Zecke. Welcher vorbeugende Zeckenschutz für den eigenen Hund geeignet ist und wie lange er im Jahr angewendet werden sollte, lässt sich am besten mit dem Tierarzt besprechen. Denn milde Winter sorgen mittlerweile dafür, dass Zecken regional sogar nahezu ganzjährig aktiv sein können.