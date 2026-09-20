Familie lebt in Schimmel-Haus – Sanierung kaum leistbar

Für Judith List ist der Keller ihres Einfamilienhauses längst zum Dauerproblem geworden. Nach einem Starkregen stand der Keller 2021 erstmals unter Wasser. Seither kehren Feuchtigkeit und Schimmel immer wieder zurück.
Besonders belastend: Teile des Kellers werden als Wohnraum genutzt. Auch das Zimmer der ältesten Tochter befindet sich dort. Erste Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Feuchtigkeit sowohl von unten als auch über die Kellerwände in das Haus eindringen könnte.
Für die dreifache Mutter könnte die notwendige Sanierung teuer werden. Die möglichen Kosten werden auf bis zu 150.000 Euro geschätzt. Damit steht Judith List vor einer großen finanziellen Herausforderung, während das Problem mit Feuchtigkeit und Schimmel weiterhin besteht. Wie Judiths Geschichte ausgeht sieht man am 20. September in der neuen Folge von "Pfusch am Bau" auf Joyn und Puls 4.