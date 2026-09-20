i Judith List kämpft mit Schimmel in ihrem Keller, Günther Nussbaum (links) soll helfen. ProsiebenSat1Puls4 Kostet 150.000 Euro Familie lebt in Schimmel-Haus – Sanierung kaum leistbar Seit Jahren kämpft Judith mit Feuchtigkeit und Schimmel in ihrem Haus. Nach einem überfluteten Keller drohen nun Sanierungskosten von tausenden Euro. Von Österreich Heute 20.09.2026, 11:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Judith List ist der Keller ihres Einfamilienhauses längst zum Dauerproblem geworden. Nach einem Starkregen stand der Keller 2021 erstmals unter Wasser. Seither kehren Feuchtigkeit und Schimmel immer wieder zurück.

Feuchtigkeit kommt von mehreren Seiten

Besonders belastend: Teile des Kellers werden als Wohnraum genutzt. Auch das Zimmer der ältesten Tochter befindet sich dort. Erste Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Feuchtigkeit sowohl von unten als auch über die Kellerwände in das Haus eindringen könnte.

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Enorme Kosten für Sanierung

Für die dreifache Mutter könnte die notwendige Sanierung teuer werden. Die möglichen Kosten werden auf bis zu 150.000 Euro geschätzt. Damit steht Judith List vor einer großen finanziellen Herausforderung, während das Problem mit Feuchtigkeit und Schimmel weiterhin besteht. Wie Judiths Geschichte ausgeht sieht man am 20. September in der neuen Folge von "Pfusch am Bau" auf Joyn und Puls 4.