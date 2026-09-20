StartseiteWienChronik
Zwei Tatverdächtige wurden bei einer Razzia in Wien-Maraihilf (6. Bezirk) festgenommen. (Symbolbild)
Zwei Tatverdächtige wurden bei einer Razzia in Wien-Maraihilf (6. Bezirk) festgenommen. (Symbolbild)
IMAGO/Fotostand
Kokain, Cannabis, Cash

Drogen-Razzia in Wien – zwei Männer festgenommen

Bei einem Einsatz in Wien-Mariahilf stellte die Polizei große Mengen Kokain und Cannabis sowie rund 11.000 Euro Bargeld sicher.
Wien Heute
Von Wien Heute
20.09.2026, 11:36
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Ermittlern der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) gelang am Samstagnachmittag (19. September) in Wien ein Schlag gegen den mutmaßlichen Drogenhandel.

Die Beamten nahmen zunächst einen 29-jährigen serbischen Staatsbürger in Mariahilf fest. Der Mann steht im Verdacht, mit Suchtmitteln gehandelt zu haben.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Polizei durchsucht mutmaßliche Bunkerwohnung

Nach der Festnahme führte die Spur die Ermittler zu einer nahe gelegenen Wohnung. Die Polizei geht davon aus, dass diese als sogenannte Bunkerwohnung zur Aufbewahrung von Drogen und Bargeld gedient haben könnte.

Polizei schlägt zu! Mehrere Drogendealer festgenommen

Bei der Durchsuchung trafen die Beamten auf einen weiteren Tatverdächtigen. Der 26-jährige rumänische Staatsbürger wurde ebenfalls festgenommen.

Mehr zum Thema

Anschließend durchsuchten die Polizisten die beiden Männer sowie die Wohnung. Dabei stellten sie insgesamt 350 Gramm Kokain und 940 Gramm Cannabis sicher. Zusätzlich fanden die Ermittler rund 11.000 Euro Bargeld.

Cannabis und Kokain – mehrere Drogendealer festgenommen

Das Geld war laut Polizei in einer für den Drogenhandel typischen Stückelung vorhanden.

Verdächtige in Justizanstalt gebracht

Beide Männer wurden nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien brachte die Polizei den 29-Jährigen und den 26-Jährigen in eine Justizanstalt.

Drogen-Razzia in Favoriten – doch alle auf freiem Fuß

Die Beantragung der Untersuchungshaft wurde in Aussicht gestellt. Die Ermittlungen zu dem mutmaßlichen Drogenhandel und möglichen weiteren Beteiligten dauern an. Für beide Verdächtige gilt die Unschuldsvermutung.

red,Akt. 20.09.2026, 11:39, 20.09.2026, 11:36
Mehr zum Thema
DrogenRazziaFestnahmeKokain

Weiterlesen

Weitere Storys
Cannabis / CBDPolizei WienKriminalitätHaftLPD WienMariahilf
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote