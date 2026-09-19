i Drei Verdächtige befinden sich in Polizeigewahrsam. iStock (Symbolbild) Fünf Verdächtige geschnappt 1,5 Kilo Heroin – Polizei hebt Drogen-Bunker aus Die Polizei hat in Favoriten drei mutmaßliche Drogendealer festgenommen. In einer Wohnung wurden 1,5 Kilo Heroin und 40 Gramm Kokain sichergestellt. Von Newsdesk Heute 19.09.2026, 12:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Schwerpunkt gegen die Drogenkriminalität führte die Wiener Polizei am Freitag zu drei mutmaßlichen Suchtmittelhändlern. Bei den Verdächtigen und in einer Wohnung stellten die Beamten unter anderem rund 1,5 Kilogramm Heroin sicher.

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) waren am Freitagmittag in Wien-Favoriten im Einsatz. Dabei konnten sie drei Männer im Alter von 20, 33 und 38 Jahren als mutmaßliche Drogenhändler identifizieren.

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Polizei durchsucht Bunkerwohnung

Die drei Männer wurden angehalten und vorläufig festgenommen. Anschließend durchsuchten die Ermittler sowohl die Verdächtigen als auch eine mutmaßliche Bunkerwohnung im 10. Bezirk.

Dabei stießen die Polizisten auf rund 1,5 Kilogramm Heroin und etwa 40 Gramm Kokain. Außerdem wurden mehr als 7.000 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung gefunden. Drogen und Geld wurden sichergestellt.

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Drei Verdächtige in Polizeigewahrsam

Die drei Verdächtigen wurden nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt und befinden sich weiterhin in polizeilichem Gewahrsam.

Im Zuge des Einsatzes gerieten auch zwei mutmaßliche Suchtgiftkäufer ins Visier der Polizei. Ein 43-jähriger kroatischer Staatsbürger und ein 48-jähriger Österreicher wurden auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.