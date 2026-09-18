i Die Polizei konnte mehrere Raser erwischen. iStock Polizei greift durch Raser, Alkolenker, Handy-Sünder – 354 Anzeigen in Wien Ein Verkehrsschwerpunkt in mehreren Wiener Bezirken führte von Donnerstag auf Freitag zu einigen Anzeigen. Zahlreiche Polizisten standen im Einsatz. Von Newsdesk Heute 18.09.2026, 14:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Von Donnerstag 18 Uhr bis Freitag 4 Uhr fand in Wien eine bezirksübergreifende Schwerpunktaktion statt. Dabei lag das Hauptaugenmerk auf der Einhaltung der geltenden Rechtsordnung im Verkehrsbereich.

Dazu standen Beamte der Polizeikommissariate sowie der Stadtpolizeikommanden Josefstadt, Fünfhaus, Ottakring und Döbling im Einsatz. Sie wurden von rechtskundigen Beamten sowie einem Amtsarzt unterstützt.

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Mehrere Anzeigen

Die Bilanz des Schwerpunktes kann sich sehen lassen: Es kam zu 84 Anzeigen aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und zu 264 Anzeigen nach der Straßenverkehrsordnung, dem Kraftfahrgesetz sowie dem Führerscheingesetz.

Des Weiteren wurden 79 Organmandate erteilt. Die Gründe waren Geschwindigkeitsübertretungen, Telefonieren am Steuer ohne Freisprechanlage und Verstöße gegen die Gurt-Pflicht.

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Außerdem kam es zu 221 Alkovortests. Hier wurden in weiterer Folge sechs Anzeigen wegen Lenken unter Alkoholeinfluss erstellt. Aufgrund des Verdachts der Suchtgiftbeeinträchtigung mussten sich vier Lenker einer klinischen Untersuchung unterziehen. Zudem kam es zu fünf Kennzeichenabnahmen sowie zwei Führerschein- und Mopedausweisabnahmen.