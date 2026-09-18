Eklat in Drogerie – Jugendliche beißen Ladendetektiv

Am Donnerstag mussten Beamte der Polizeiinspektion Stumpergasse zu einer Drogeriefiliale an der Mariahilfer Straße ausrücken. Dort erwischte ein Ladendetektiv zwei Jugendliche dabei, wie sie gegen 18.45 Uhr diverse Kosmetikartikel in ihre Taschen steckten und damit ohne zu bezahlen den Kassabereich passierten.
Daraufhin hielt der 45-Jährige die Mädchen an und konfrontierte sie mit den Vorwürfen. Dann lief die Situation aus dem Ruder. Die Jugendlichen sollen den Ladendetektiv mit Tritten und Bissen attackiert haben. Auch ein Mitarbeiter sei von den Verdächtigen angegriffen worden.
In weiterer Folge wurden die Mädchen – eine 17-jährige Österreicherin und eine 15 Jahre alte Staatenlose – vorläufig festgenommen. Die Jüngere war zudem als abgängig gemeldet. Im Zuge ihrer Durchsuchung wurde das Diebesgut aus der Drogerie sowie mutmaßliches Diebesgut aus zwei weiteren Ladendiebstählen aufgefunden und sichergestellt.
Bereits in der Vergangenheit waren die beiden Jugendlichen polizeilich in Erscheinung getreten. Sie wurden wegen des Verdachts des versuchten Raubes, des Diebstahls und der Körperverletzung angezeigt. Derzeit befinden sich die Mädchen in polizeilichem Gewahrsam. Der Ladendetektiv musste vom Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden.