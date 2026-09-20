i Die Unbekannten sollen mit Messer und Schusswaffe bewaffnet gewesen sein iStock Brutaler Überfall im 3. Messer, Schusswaffe! Räuber jagen Wiener bis in Hotel Samstags soll es in den frühen Morgenstunden, 06:30 Uhr, vor einem Lokal in Wien-Landstraße zu einem schweren Raub gekommen sein. Von Newsdesk Heute 20.09.2026, 11:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 18-Jähriger wurde vor einem Lokal in der Landstraßer Hauptstraße (3. Bezirk) von drei bislang unbekannten Tätern mit Messer und Schusswaffe überfallen.

Das Opfer soll sein Mobiltelefon und seine Geldbörse ausgehändigt haben und anschließend davongelaufen sein.

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Die Täter sollen den 18-Jährigen jedoch bis zu einem Hotel in der Leopoldstadt (2.) verfolgt haben, in das sich das Opfer schließlich vor den Angreifern flüchtete.

Angestellte des Hotels alarmierten die Polizei. Eingeleitete Sofortfahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

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Der 18-Jährige gab an, bei dem Vorfall nicht körperlich verletzt worden zu sein, und lehnte eine Versorgung durch einen Rettungsdienst ab.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, hat die Ermittlungen übernommen