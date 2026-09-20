Messer, Schusswaffe! Räuber jagen Wiener bis in Hotel

Ein 18-Jähriger wurde vor einem Lokal in der Landstraßer Hauptstraße (3. Bezirk) von drei bislang unbekannten Tätern mit Messer und Schusswaffe überfallen.
Das Opfer soll sein Mobiltelefon und seine Geldbörse ausgehändigt haben und anschließend davongelaufen sein.
Die Täter sollen den 18-Jährigen jedoch bis zu einem Hotel in der Leopoldstadt (2.) verfolgt haben, in das sich das Opfer schließlich vor den Angreifern flüchtete.
Angestellte des Hotels alarmierten die Polizei. Eingeleitete Sofortfahndungsmaßnahmen verliefen negativ.
Der 18-Jährige gab an, bei dem Vorfall nicht körperlich verletzt worden zu sein, und lehnte eine Versorgung durch einen Rettungsdienst ab.
Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, hat die Ermittlungen übernommen