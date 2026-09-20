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Die Unbekannten sollen mit Messer und Schusswaffe bewaffnet gewesen sein
Die Unbekannten sollen mit Messer und Schusswaffe bewaffnet gewesen sein
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Brutaler Überfall im 3.

Messer, Schusswaffe! Räuber jagen Wiener bis in Hotel

Samstags soll es in den frühen Morgenstunden, 06:30 Uhr, vor einem Lokal in Wien-Landstraße zu einem schweren Raub gekommen sein.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
20.09.2026, 11:31
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Ein 18-Jähriger wurde vor einem Lokal in der Landstraßer Hauptstraße (3. Bezirk) von drei bislang unbekannten Tätern mit Messer und Schusswaffe überfallen.

Das Opfer soll sein Mobiltelefon und seine Geldbörse ausgehändigt haben und anschließend davongelaufen sein.

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Die Täter sollen den 18-Jährigen jedoch bis zu einem Hotel in der Leopoldstadt (2.) verfolgt haben, in das sich das Opfer schließlich vor den Angreifern flüchtete.

Räuber zückt Waffe! Wiener Taxler brutal überfallen

Angestellte des Hotels alarmierten die Polizei. Eingeleitete Sofortfahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Der 18-Jährige gab an, bei dem Vorfall nicht körperlich verletzt worden zu sein, und lehnte eine Versorgung durch einen Rettungsdienst ab.

Bewaffneter Mann versteckte sich nach Raub im Keller

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, hat die Ermittlungen übernommen

red,20.09.2026, 11:31
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