i Für angehende Polizisten stellt Wien nun ein neues Konzept vor (Symbolbild). BMI/Gerd Pachauer "Wien auf Zeit" Wiener Polizei sucht Verstärkung, lockt mit Angebot Wer Polizist werden will, aber nicht dauerhaft nach Wien möchte, bekommt jetzt eine neue Möglichkeit: Nach fünf Jahre geht es zurück in die Länder. Von Österreich Heute 19.09.2026, 22:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für angehende Polizisten aus den Bundesländern gibt es ab Dezember eine neue Option. Mit dem Modell "Wien auf Zeit" will das Innenministerium mehr Bewerber für die Polizei gewinnen und gleichzeitig Personal nach Wien bringen.

Das Prinzip ist einfach: Wer aufgenommen wird, absolviert die Ausbildung und arbeitet anschließend insgesamt fünf Jahre in Wien. Danach kann man entweder in der Bundeshauptstadt bleiben oder garantiert wieder in das Bundesland zurückkehren.

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Erste Aufnahmen starten im Dezember

Die ersten Bewerber werden bereits im Dezember 2026 aufgenommen. Nach der Ausbildung stehen die neuen Polizisten ab Dezember 2028 für Wien zur Verfügung.

Der Hintergrund: In Wien können derzeit nicht alle Ausbildungsplätze besetzt werden. Gleichzeitig gibt es in den Bundesländern mehr geeignete Bewerber, als dort aufgenommen werden können. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) erklärt: "Das bringt kurzfristig mehr Sicherheitskräfte für Wien und mittelfristig für ganz Österreich. In die Sicherheit der Bevölkerung wird weiter investiert, auch mit völlig neuen Modellen."

Fünf Jahre Wien – und dann zurück

Das Modell soll vor allem jenen entgegenkommen, die Erfahrung in einer Großstadt sammeln wollen, aber ihre berufliche Zukunft eigentlich in ihrem Heimatbundesland sehen.

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Nach den fünf Jahren gibt es mehrere Möglichkeiten: Die Polizisten können in Wien bleiben, in ihr Bundesland zurückkehren oder sich freiwillig für weitere zwei Jahre in Wien entscheiden. Auch eine dauerhafte Versetzung nach Wien ist möglich.

Auch Wiener Polizisten profitieren

Das Programm soll nicht nur neue Kräfte nach Wien bringen. Auch rund 500 bereits in Wien tätige Polizisten, die auf eine Versetzung in ein anderes Bundesland warten, sollen dadurch eine neue Perspektive bekommen. Derzeit sind solche Wechsel wegen des hohen Personalbedarfs in Wien nur selten möglich. Je nach gewünschtem Bundesland gibt es entsprechend lange Wartezeiten.

Künftig sollen mindestens zehn Prozent der über "Wien auf Zeit" aufgenommenen Bediensteten von den bestehenden Wartelisten in die Bundesländer versetzt werden. Damit könnten frei werdende Plätze in Wien wiederum für neue Kräfte genutzt werden, während Polizisten aus der Bundeshauptstadt in andere Bundesländer wechseln können.