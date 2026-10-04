15-Jähriger kracht mit Moped frontal in Klein-Lkw

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagnachmittag in Wildon im Bezirk Leibnitz ereignet. Ein 15-jähriger Moped-Lenker krachte frontal gegen einen Klein-Lkw und musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen werden.
Der Jugendliche war gegen 13.30 Uhr auf einer Gemeindestraße im Ortsteil Skudull unterwegs. Nach ersten Erhebungen geriet der 15-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm ein Klein-Lkw entgegen.
Der 27-jährige Lenker aus dem Bezirk Südoststeiermark versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Das Moped kollidierte frontal mit dem Fahrzeug.
Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 15-Jährige in den Straßengraben geschleudert. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde zunächst notärztlich versorgt. Anschließend flog ihn der Rettungshubschrauber C12 in die Kinderklinik Graz.
Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.