i Die A9 war in Fahrtrichtung Linz für etwa 30 Minuten vollständig gesperrt. Facebook / FF Unterpremstätten Unfall bei Premstätten Schwerer Crash auf der A9 – Autobahn komplett gesperrt Rettungseinsatz am Sonntag bei Premstätten! Auf der A9 war es zu einem Auffahrunfall gekommen – mehrere Fahrzeuge waren involviert. Von André Wilding 05.10.2026, 07:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf der A9 in Fahrtrichtung Linz kam es am Sonntag gegen 17.15 Uh zu einem Verkehrsunfall. Ersten Erhebungen zufolge musste eine 41-jährige Grazerin aufgrund von Staubildung ihr Fahrzeug auf dem ersten Fahrstreifen anhalten. Hinter ihr hielten zwei weitere Fahrzeuge auf dem ersten Fahrstreifen an.

Stauende übersehen

Aus bislang ungeklärter Ursache dürfte eine 58-jährige Grazerin das Stauende übersehen haben und fuhr auf das letzte Fahrzeug auf. Durch den Aufprall wurden die drei vor ihr stehenden Fahrzeuge zusammengeschoben.

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Die 58-Jährige sowie die Lenkerin des letzten Fahrzeuges im Stau, eine 72-jährige Grazerin, erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden vom Österreichischen Roten Kreuz in das Unfallkrankenhaus Graz gebracht.

An zwei Fahrzeugen dürfte Totalschaden entstanden sein, zwei weitere wurden stark beschädigt. Die A9 war in Fahrtrichtung Linz für etwa 30 Minuten vollständig gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Erheblicher Rückstau

Gegen 17:45 Uhr konnte ein Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben werden. Gegen 18:20 Uhr war die A9 wieder für den gesamten Verkehr frei. Es kam zu einem erheblichen Rückstau.

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Im Einsatz standen, neben den Kräften der Autobahninspektion Graz-West, das Österreichische Rote Kreuz, ein Notarzt, die Freiwillige Feuerwehr Unterpremstätten, ein Traffic Manager sowie ein Abschleppunternehmen.