i Der Täter war maskiert und bewaffnet. iStock Brutaler Überfall Bewaffnete Räuber fesseln Paar im eigenen Wohnhaus Zwei maskierte Täter lauerten einem Paar vor dessen Wohnhaus auf, bedrohten es mit einer Waffe und fesselten die Opfer im Gebäude. Von Newsdesk Heute 05.10.2026, 10:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schock am frühen Sonntagmorgen im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld: Ein Paar ist vor seinem eigenen Wohnhaus von zwei bewaffneten und maskierten Männern überfallen worden. Die Täter zwangen die beiden ins Haus, fesselten sie und durchsuchten anschließend das Gebäude nach Wertgegenständen.

Gegen 6 Uhr kehrten die Frau und ihr Lebensgefährte mit den Einnahmen einer Veranstaltung nach Hause zurück. Dort warteten die beiden schwarz gekleideten und maskierten Verdächtigen bereits auf sie.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wie die Polizei mitteilte, führten die Täter eine Faustfeuerwaffe mit sich. Als sich die Fahrzeugtür öffnete, bedrohten sie das Paar und zwangen die beiden, ihnen Zugang zum Wohnhaus zu verschaffen.

Opfer im Haus gefesselt

Im Gebäude fesselten die Unbekannten ihre Opfer und machten sich auf die Suche nach Beute. Sie durchsuchten das gesamte Haus nach Wertsachen.

Google Map anzeigen

Dabei erbeuteten sie neben der im Auto befindlichen Tageslosung weiteres Bargeld, mehrere hochpreisige Uhren, Schmuck sowie die Mobiltelefone des Paares.

Anschließend flüchteten die Täter mit dem Wagen der Opfer und ließen die beiden gefesselt zurück.

Frau kann sich selbst befreien

Kurze Zeit später gelang es der Frau, sich aus ihrer Fesselung zu lösen. Sie lief auf die Straße und konnte mithilfe eines vorbeifahrenden Autofahrers Alarm schlagen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Verdächtigen blieb zunächst ohne Erfolg. Das gestohlene Fluchtfahrzeug wurde allerdings unweit des Tatortes gefunden.

Die beiden Opfer blieben körperlich unverletzt, erlitten jedoch einen Schock.

Die Bilder des Tages i ?

Landeskriminalamt sucht Zeugen

Das Landeskriminalamt Steiermark führte die Spurensicherung am Tatort durch und übernahm die weiteren Ermittlungen.

Das genaue Alter der Opfer sowie die betroffene Gemeinde werden aus Gründen des Opferschutzes nicht veröffentlicht.

Zeugen, die am Sonntagmorgen verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Überfall gemacht haben, werden gebeten, sich beim Landeskriminalamt unter 059 133 60 3333 zu melden.