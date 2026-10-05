i Das versteht keiner: Wieso lässt man 12 Millionen Euro einfach liegen? (Symbolfoto). iStock Glückspilz abgetaucht 12 Millionen! Lotto-Gewinner versteckt sich elf Wochen 78 Tage nach seinem historischen Lotto-Sechser fehlt vom steirischen Rekordgewinner weiter jede Spur. Mehr als zwölf Millionen Euro warten auf ihn. Von Österreich Heute 05.10.2026, 10:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wo steckt Österreichs geheimnisvollster Lotto-Millionär? Mittlerweile sind 78 Tage vergangen, seit ein Steirer am 19. Juli den ersten Achtfach-Jackpot der österreichischen Lotto-Geschichte knackte. Vom Gewinner fehlt weiterhin jede Spur.

Mehr als zwölf Millionen Euro warten auf den Besitzer des Wettscheins. Für die Österreichischen Lotterien ist die lange Wartezeit äußerst ungewöhnlich. "Normalerweise dauert es eine bis eineinhalb Wochen, bis sich ein Gewinner meldet", sagte Lotterien-Sprecher Günther Engelhart zu "Heute".

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Gewinner könnte von Millionen nichts wissen

Warum der unbekannte Steirer sein Vermögen nicht abgeholt hat, darüber konnten auch die Lotterien bisher nur spekulieren. "Eine Vermutung ist, dass der Gewinner längere Zeit im Ausland sein könnte, und sich deswegen Zeit lässt", sagt Engelhart.

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Mittlerweile sind allerdings mehr als elf Wochen seit der historischen Ziehung vergangen. Weiterhin ist völlig unklar, ob der Gewinner überhaupt weiß, dass sein Wettschein mehr als zwölf Millionen Euro wert ist.

Sechster Quicktipp brachte den Rekordgewinn

So knackte er den Jackpot: Zwei Tage vor der Ziehung wurde der Wettschein in einer Annahmestelle in der Obersteiermark abgegeben. Der unbekannte Spieler setzte auf sechs Quicktipps. Ausgerechnet der sechste Tipp brachte den Volltreffer.

Damit knackte der Steirer den ersten Achtfach-Jackpot der heimischen Lotto-Geschichte und wurde – zumindest laut Lotto-Regeln – auf einen Schlag zum Multimillionär.

Nur ein Lotto-Sechser war noch höher

Bei der Ziehung am 19. Juli waren knapp 11,3 Millionen Tipps auf rund zwei Millionen Wettscheinen abgegeben worden. Damit waren 74 Prozent aller möglichen Zahlenkombinationen abgedeckt.

Die Bilder des Tages i ?

Historisch ist der Gewinn auch wegen seiner Höhe. Nur einmal brachte ein Lotto-Sechser in Österreich noch mehr Geld: 2018 gewann ein Spieler aus Niederösterreich rund 14,9 Millionen Euro.