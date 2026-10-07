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Die Polizei untersagte dem Lkw-Lenker die Weiterfahrt.
Die Polizei untersagte dem Lkw-Lenker die Weiterfahrt.
APA-Images / APA / HANS KLAUS TECHT (Symbolbild)
St. Marein im Sulmtal

Polizei stoppt Lkw mit unglaublichen 54 Mängeln

Bei einer Kontrolle in Deutschlandsberg entdeckte die Polizei gleich 54 Mängel an einem Lkw. Kennzeichen und Zulassungsschein wurden abgenommen.
André Wilding
Von André Wilding
07.10.2026, 07:10
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Ein mit Holzbrettern beladener Lkw ist am Dienstagnachmittag in Deutschlandsberg ins Visier einer Polizeistreife geraten. Was bei der anschließenden Kontrolle zum Vorschein kam, hatte unmittelbare Folgen für den Lenker.

Die Polizisten überprüften sowohl den 61-jährigen Fahrer als auch das Fahrzeug. Dabei stellten sie insgesamt 54 technische Mängel am Lkw fest.

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Kennzeichen sofort abgenommen

Die festgestellten Mängel führten dazu, dass die Beamten die Kennzeichen und den Zulassungsschein an Ort und Stelle abnahmen.

Doch damit war die Kontrolle noch nicht beendet. Bei dem 61-jährigen Lenker wurden zusätzlich Verstöße gegen die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten festgestellt.

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Fahrt war zu Ende

Für den Lenker ging es mit dem Lkw nicht mehr weiter. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt.

Die Kontrolle endete damit nicht nur mit 54 festgestellten technischen Mängeln, sondern auch mit der sofortigen Abnahme von Kennzeichen und Zulassungsschein.

wil,07.10.2026, 07:10
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