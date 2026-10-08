i "Aut of Orda": Daniel Fellner und Paul Pizzera Andreas Tischler/Vienna Press Harte Worte aus dem Netz "Mittelmaß": AUT of ORDA reagieren auf Hass-Kommentare Harte Worte aus dem Netz: AUT of ORDA haben sich jetzt Kommentare ihrer Hater vorgenommen. Und die Reaktion von Pizzera und Fellner spricht für sich. Von Heute Entertainment 08.10.2026, 12:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei AUT of ORDA ist gerade viel los. Das neue Album "Die Leichtdichtheit des Seins" ist da, die letzten Konzerte der Tour stehen an. Zwischen den Shows widmeten sich die Bandkollegen Paul Pizzera und Daniel Fellner jetzt allerdings einer ganz anderen Lektüre: den gehässigsten Kommentaren aus dem Netz.

"Spielts das bei meiner Beerdigung, dann stirbt wenigstens wer anders ein bisschen mit", liest Pizzera vor – wobei er bei Lesen vor Lachen kaum durch den Satz kommt. "Das ist mein absoluter Favourite," lacht auch Fellner.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Aut of Orda" im "Heute"-Interview i ?

"Ja, das ist gut", so Pizzera und setzt noch einen drauf: "Geile Beleidigung, aber ich find's oag, dass dein Tod erträglicher ist, wenn du noch einen mitreißt." Sein Bandkollege liest daraufhin gleich den nächsten Kommentar vor: "Wenn Mittelmaß ein Gesicht hätte, dann hättest du zwei davon."

Die Hasskommentare bleiben also nicht ungesehen – nur blöd für die Absender: Bei den beiden lösen die unschönen Kommentare statt schlechte Laune offensichtlich das genaue Gegenteil aus.

Für Pizzera und Fellner geht es die nächsten Tage noch auf der Bühne weiter. Am 8. Oktober machen sie in Graz halt, am 9. in Linz, bevor die beiden in Wien die Tour abschließen.