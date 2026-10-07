i Sexy: Die Jungbauern zeigen sich im neuen Kalender von ihrer nackten Seite Stefan Sappert, Katharina Jessner Alle Fotos! Jungbauern lassen auf der Kaiser Wiesn Hüllen fallen Auf der Wiener Kaiser Wiesn wurde am Mittwoch die bereits 27. Ausgabe des Jungbauernkalenders präsentiert. "Heute" hat die besten Bilder. Von Romina Colerus 07.10.2026, 20:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

24 Jungbäuerinnen und Jungbauern zeigen im Jungbauernkalender 2027, dass Stall, Traktor und Modelqualitäten durchaus zusammenpassen. Für die neue Ausgabe wurde bereits Ende Juni in der Steiermark geshootet. Ausgangspunkt war das Thermenresort Loipersdorf, von dort ging es für die Models zu verschiedenen Betrieben in der Region Hartberg-Fürstenfeld.

Das Ergebnis wurde nun auf der Wiener Kaiser Wiesn präsentiert. Mehr als 400 Bewerbungen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz gingen diesmal ein. "Das Interesse an der Teilnahme an unserem Jungbauernkalender ist nach wie vor ungebrochen", freut sich Herausgeber Bernd Brodtrager.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Jungbauernkalender 2027 i ?

Besonders begehrt ist jedes Jahr natürlich der Platz ganz vorne. Alle 24 Models stellten sich deshalb auch diesmal dem Titelbild-Shooting. Letztendlich durften sich Michelle Muster und Falk Meiners freuen, sie holten sich beim Social-Media-Voting die meisten Likes.

Präsentation vom Jungbauernkalender 2027 i ?

Projektleiter und Ex-Mister-Austria Philipp Knefz sieht hinter den freizügigen Bildern übrigens mehr als nur nackte Haut. "Unsere Bäuerinnen und Bauern werden oft als selbstverständlich wahrgenommen. Dabei sind sie 365 Tage im Jahr mit voller Kraft im Einsatz. Mit dem Jungbauernkalender möchten wir diese Menschen vor den Vorhang holen und ein junges, frisches und attraktives Bild der Land- und Forstwirtschaft zeigen."

Für die Präsentation wurde am 7. Oktober die Wiener Kaiser Wiesn zum Laufsteg für die Landwirtschaft. Dabei: "Bauer sucht Frau"- und "Forsthaus Rampensau"-Gesichter Peter und Alisa sowie Johannes Höfinger (war und ist ebenfalls im Kalender zu bewundern), außerdem Lydia Kelovits und Simone Lugner.