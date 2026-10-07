i Köche unter sich: Paul Ivic´ und Viktoria Fahringer präsentierten stolz das Buch, in dem auch sie vertreten sind. Andreas Tischler Genuss-Gipfel zum 15er Sterneküche & Omis: SPAR Mahlzeit! feiert Jubiläum Zum 15. Geburtstag von "SPAR Mahlzeit!" wurde im Mezzanin am Wiener Schottentor nicht nur angestoßen, sondern natürlich auch ordentlich aufgekocht. Von Romina Colerus 07.10.2026, 18:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn Paul Ivić, Haya Molcho, Johanna Maier und Christina Bauer an einem Abend zusammentreffen, darf man kulinarisch einiges erwarten. Genau dieses Star-Aufgebot versammelte sich am 7. Oktober im Mezzanin am Wiener Schottentor – gemeinsam mit Tici Kaspar, Jörg Bruch, Viktoria Fahringer und den Omis der "Vollpension".

Grund zu feiern gab es nämlich gleich doppelt. Es wurde auf die Erfolgsgeschichte von 15 Jahre "SPAR Mahlzeit!" geblickt und das neue Werk aus der Taufe gehoben. Ein Buch, das nicht nur 60 Rezepte fasst, sondern auch die Geschichten von Menschen due die Leidenschaft hinter der Genussplattform vereint.

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Sie alle haben dem neuen "SPAR Mahlzeit!"-Kochbuch ihre ganz persönliche Handschrift mitgegeben. Und die könnte unterschiedlicher kaum sein. Ivić steht für vegetarische Spitzenküche und nachhaltigen Genuss, Molcho bringt mit NENI orientalische Einflüsse auf den Teller, während Bauer vor allem fürs Backen bekannt ist.

15 Jahre "SPAR Mahlzeit!" i ?

Maier zählt wiederum zu den großen Namen der heimischen Spitzengastronomie, Kaspar verbindet internationale Erfahrung mit italienischer Leidenschaft. Dazu kommt Bruch, der mehr als 16 Jahre im Hangar-7 gearbeitet hat, sowie Fahringer, die bereits mit 21 Jahren ihre erste Haube erkochte.

Für den klassischen Oma-Kuchen-Faktor sorgte wiederum die "Vollpension", bei der Backen bekanntlich Generationen verbindet.

Beim Jubiläumsabend blieb es aber nicht beim Reden übers Essen. Das Team des Mezzanins servierte ausgewählte Gerichte aus dem neuen Kochbuch gleich zum Verkosten.

So wurde aus der Präsentation am Ende vor allem eines. Ein ziemlich genussvoller Geburtstag mit Sterneküche, Backtradition und jeder Menge prominenter Unterstützung am Herd.