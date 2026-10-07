i Simone Lugner und Christina "Mausi" Lugner posierten mit Ralf Moeller Sabine Hertel Trotz Eiszeit Für Ralf Moeller kommt "Mausi" Simone Lugner ganz nah Bei Manfred Baumanns Jubiläum trafen zwei Lugner-Frauen aufeinander, die sich sonst lieber aus dem Weg gehen. Von Heute Entertainment 07.10.2026, 14:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Normalerweise halten Christina "Mausi" Lugner und Simone Lugner lieber ordentlich Abstand voneinander. Beim Jubiläum von Starfotograf Manfred Baumann im "Vienna Ballhaus" wurde diese Regel für einen Moment außer Kraft gesetzt und Schuld daran war ausgerechnet Stargast Ralf Moeller.

Beim großen Fest waren sowohl Richard Lugners Witwe als auch Ex-Frau zu Gast. Miteinander hatten die beiden allerdings nichts zu tun. Man ging sich aus dem Weg, würdigte sich keines Blickes und hielt lieber Abstand.

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Manfred Baumann feiert großes Jubiläum i ?

Moeller stand aber ausgerechnet am Tisch von Simone und war natürlich ein begehrtes Fotomotiv. Auch "Mausi" wollte sich die Gelegenheit für ein gemeinsames Bild nicht entgehen lassen und wagte sich dafür kurzerhand in die Nähe der Blondine.

Doch selbst da blieb die Eiszeit bestehen. Obwohl die beiden Frauen für einen Moment nur wenige Schritte voneinander entfernt standen, fiel kein einziges Wort. Simone und "Mausi" ließen sich jeweils separat mit Moeller fotografieren. Danach war der alte Sicherheitsabstand schnell wieder hergestellt.