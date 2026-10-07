i Legenden des Austropops: Wolfgang Ambros, Rainhard Fendrich und Georg Danzer SUCCO,RALF / Action Press / picturedesk.com Zum 80. Geburtstag "In unseren Herzen": Ambros' emotionaler Gruß an Danzer Georg Danzer wäre heute 80 Jahre alt geworden. Zum Geburtstag erinnert Wolfgang Ambros mit emotionalen Worten an seinen verstorbenen Weggefährten. Von Heute Entertainment 07.10.2026, 12:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Musiklegende Georg Danzer starb 2007 im Alter von nur 60 Jahren. Heute, am 7. Oktober 2026, wäre er 80 Jahre alt geworden. Zum runden Geburtstag denkt Wegbegleiter Wolfgang Ambros mit rührenden Worten an den Austropop-Star zurück.

Mit einem Foto erinnert "Schifoan"-Sänger Ambros an den Musiker. Dazu schreibt er: "In unseren Herzen und in Deiner Musik lebst Du ewig."

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Georg Danzer i ?

Gemeinsam mit Ambros und Rainhard Fendrich schrieb Danzer als Teil von Austria 3 österreichische Musikgeschichte – und auch als Solokünstler feierte er große Erfolge. 2006 erhielt er die Diagnose Lungenkrebs und verstarb ein Jahr später.

Doch auch Jahrzehnte später sind seine Lieder nicht vergessen – im Gegenteil. Unter Ambros' Beitrag erinnern sich zahlreiche Fans an seine Musik: "Geblieben sind seine musikalischen Geschenke an uns, welche aktueller nicht sein könnten", schreibt einer.

"Legenden sterben nie"

"Legenden sterben nie," sind sich die Fans sicher. Seine Musik hat die Zeit überdauert und Georg Danzer, eine der größten Stimmen des Austropops, ist und bleibt "unvergessen."