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Michael Lameraner und Adi Weiss mit
Michael Lameraner und Adi Weiss mit "ihrem" Schinken
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Von Society zu Schinken

Bei Weiss und Lameraner kommt Kollagen aufs Jausenbrot

Kollagen im Pulver, im Drink, in der Kapsel – kennt man mittlerweile. Adi Weiss und Michael Lameraner gehen jetzt aber noch einen Schritt weiter ...
Romina Colerus
Von Romina Colerus
07.10.2026, 09:12
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Die beiden Style-Experten Adi Weiss und Michael Lameraner haben gemeinsam mit dem niederösterreichischen Familienunternehmen Berger einen sogenannten "Collagen-Schinken" entwickelt. Ja, richtig gelesen: Kollagen trifft Jause.

Die Idee dahinter klingt zumindest typisch österreichisch. "Wir haben uns gefragt, warum Kollagen nur aus dem Shaker oder der Kapsel kommen soll. Schinken gehört für viele zur täglichen Jause. Da lag die Idee nahe", so Weiss und Lameraner.

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Und so wurde aus dem Gedanken tatsächlich ein Produkt fürs Kühlregal, das ab jetzt österreichweit bei Billa puls erhältlich ist. Produziert wird der fein geschnittene Schinken bei Berger in Sieghartskirchen. Verwendet wird österreichisches Schweinefleisch, dazu kommen Kollagen und Vitamin C.

Pro 100 Gramm stecken laut Hersteller 2,5 Gramm Kollagen und 14 Milligramm Vitamin C drin, der Fettanteil liegt bei zwei Gramm. Ob die klassische Extrawurstsemmel jetzt Konkurrenz aus der Beauty-Abteilung bekommt, wird sich zeigen.

Dass Weiss und Lameraner einmal mit Schinken statt mit Mode und Society-Schlagzeilen für Gesprächsstoff sorgen, hätte man wohl auch nicht unbedingt kommen sehen.

cor,Akt. 07.10.2026, 09:15, 07.10.2026, 09:12
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