i Daniel Tschofenig ist das neue Gesicht von "IUMAN" Nicholas Iliano Neue Seite Kamera statt Schanzentisch: Tschofenig hat neuen Job Der Skispringer ist neuer Markenbotschafter für "IUMAN" in Österreich und stand dafür bereits vor der Kamera. Von Romina Colerus 06.10.2026, 13:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sportlich hat Daniel Tschofenig (24) ohnehin genug Schlagzeilen geliefert. Gesamt-Weltcup-Sieg und Triumph bei der Vierschanzentournee machten ihn zuletzt zu einem der bekanntesten heimischen Wintersportler.

Nun kommt ein Job fernab vom Schanzentisch für den Kärntner dazu. Für sein erstes Shooting als Markenbotschafter präsentierte Tschofenig verschiedene Männer-Looks und zeigte sich dabei gewohnt unkompliziert.

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Daniel Tschofenig ist neuer Markenbotschafter i ?

"Es ist großartig, 'IUMAN' an meiner Seite zu haben. Als Athlet lege ich Wert auf Partnerschaften mit Marken, die Leistung und Qualität verkörpern. Genau das finde ich bei 'IUMAN'. Ich blicke der gemeinsamen Zeit mit Freude entgegen und bin gespannt, welche Erfolge wir zusammen erzielen werden", so Tschofenig.

Die neue Partnerschaft soll den Skispringer künftig auch verstärkt in Lifestyle-Kampagnen zeigen. Für ihn also ein kleiner Ausflug in die Modewelt, der nächste große Einsatz wartet dann wieder auf der Schanze.