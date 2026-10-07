i Christina Lugner legt sich immer wieder unters Messer von Beauty-Doc Artur Worseg Andreas Tischler / Vienna Press Eingriff bei Worseg "Mausi" legt sich unters Messer – das ist der Grund Christina "Mausi" Lugner plant einen Eingriff bei Beauty-Doc Artur Worseg. Es geht um ihre Brustimplantate, aber nicht etwa um eine neue Körbchengröße Von Romina Colerus 07.10.2026, 10:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit 2015 trägt Christina "Mausi" Lugner ihre aktuellen Brust-Implantate. Nun will sie diese von Artur Worseg austauschen lassen. Der Grund, sie möchte auf eine neuere Generation wechseln und möglichen Problemen vorbeugen.

"Bei den Implantaten geht es einfach rein darum: Da wird nichts vergrößert, nichts verkleinert, nichts gestrafft, gar nichts. Meine sind aus dem Jahr 2015, und da sollte man schon wieder auf eine neue Technologie umsteigen", macht sie auf eine wichtiges Thema im Gespräch mit "Heute" aufmerksam.

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"Mausi" Lugner zeigt ihr privates Paradies i ?

Für Lugner ist der Eingriff daher weniger eine Beauty-Offensive als vielmehr eine Vorsichtsmaßnahme. "Es geht im Wesentlichen darum zu kommunizieren, dass es ausgesprochen wichtig ist, Implantate nach gewissen Abständen einfach aufgrund der neuen Technologien auszutauschen, damit man vorbeugend und präventiv verhindert, dass etwas passiert."

Wenn schon Narkose, dann gleich mehr

Wenn sie schon im OP liegt, soll es allerdings nicht ausschließlich bei der Brust bleiben. "Und wenn ich jetzt schon in Vollnarkose bin, machen wir eben gleich die Augen-Lider und auch ein Microneedling mit Blutplasma."

Der Termin ist bereits eingeplant. Nach Halloween soll es so weit sein. Für "Mausi" also einmal mehr rein in den OP. Diesmal allerdings nicht für mehr, sondern vor allem für neu.