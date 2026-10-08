i Bahati Venus ließ sich vom Beauty-Doc "verschönern" zVg Ex-Lugner-Tierchen Bahati Erst gegen Schönheitswahn, jetzt Botox vor der Hochzeit Bei Bahati Venus wird vor dem Ja-Wort nichts dem Zufall überlassen. Kurz vor ihrer Hochzeit ließ sie noch einmal beim Beauty-Doc nachhelfen. Von Heute Entertainment 08.10.2026, 10:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dass Bahati Venus ihren großen Tag ganz genau nach ihren Vorstellungen plant, ist längst kein Geheimnis. Schon im Vorfeld machte sie klar, dass bei der Hochzeit sogar die Handys der Gäste in der Tasche bleiben sollen. Mehr als 100 Gäste werden bei der Feier im italienischen "La Vittorina" erwartet, das zum Familienbesitz ihres Verlobten Marzio gehört.

Nun folgte der letzte Beauty-Check vor dem Altar. Bahati ließ sich bei Thomas Aigner die Stirn und die Achselhöhlen mit Botox behandeln, außerdem wurden die Lippen mit Hyaluron aufgefrischt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Forsthaus Rampensau"-Watchparty i ?

Der Grund für Botox unter den Armen ist dabei weniger Eitelkeit als Pragmatismus. "Eine Hochzeit in Italien unter der Sonne erfordert eine gute Vorbereitung. Botox in den Achselhöhlen ist der absolute Geheimtipp gegen übermäßiges Schwitzen im Brautkleid. Damit ich diesen besonderen Tag wirklich auch rundum genießen kann", erklärt Bahati.

Bahati ändert ihre Meinung

Interessant ist allerdings ihre komplett andere Einstellung zu Beauty-Eingriffen, als noch vor Kurzem. Noch im Sommer hatte sie sich bewusst gegen übertriebene Schönheitsideale gestellt und ihren Körper ganz ungestellt gezeigt. Damals machte sie klar, dass ein Frauenkörper nicht "perfekt" sein müsse, auch nicht kurz vor der Hochzeit.