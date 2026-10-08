i Familie Christina "Mausi", Jacqueline und Leo Lugner mit "Mausi"-Mama Martha Haidinger Andreas Tischler / Vienna Press Rasante Premiere Die Familie Lugner ist außer Kontrolle! Bei der Premiere von "Außer Kontrolle" war nicht nur auf der Bühne einiges los. Auch im Publikum sorgte eine bekannte Familie für Aufmerksamkeit. Von Heute Entertainment 08.10.2026, 10:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Intendant Marcus Strahl lud zur Premiere der rasanten Verwechslungskomödie "Außer Kontrolle" auf der Neuen Bühne Wien. In der Wiener Fassung des Welterfolgs gerät ein heimliches Tête-à-tête eines Ministers im Hotel Sacher durch eine unerwartete Leiche völlig aus dem Ruder.

Auf der Bühne standen XXX-Lutz-Papa Hubert Wolf, Doris Drechsel, Leila Strahl, Victor Kautsch, Robert Kolar und Willy Prainsack. Im Publikum wiederum zeigte sich die Familie Lugner gleich in größerer Runde.

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Premiere von "Außer Kontrolle" i ?

Christina "Mausi", Jacqueline, Leo und "Mausi"-Mama Martha Haidinger nutzten den Abend für einen gemeinsamen Theaterbesuch und ließen sich die Premiere nicht entgehen.