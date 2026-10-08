Die Familie Lugner ist außer Kontrolle!

Intendant Marcus Strahl lud zur Premiere der rasanten Verwechslungskomödie "Außer Kontrolle" auf der Neuen Bühne Wien. In der Wiener Fassung des Welterfolgs gerät ein heimliches Tête-à-tête eines Ministers im Hotel Sacher durch eine unerwartete Leiche völlig aus dem Ruder.
Auf der Bühne standen XXX-Lutz-Papa Hubert Wolf, Doris Drechsel, Leila Strahl, Victor Kautsch, Robert Kolar und Willy Prainsack. Im Publikum wiederum zeigte sich die Familie Lugner gleich in größerer Runde.
Christina "Mausi", Jacqueline, Leo und "Mausi"-Mama Martha Haidinger nutzten den Abend für einen gemeinsamen Theaterbesuch und ließen sich die Premiere nicht entgehen.