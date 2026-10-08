i Christoph Waltz ist 70 IMAGO/Avalon.red Zum 70. Geburtstag "Ich bin geehrt": Wien lässt Christoph Waltz hochleben Die österreichische Schauspiellegende Christoph Waltz ist 70. Jetzt widmet Wien dem Oscar-Preisträger eine ganz besondere Geburtstagsreihe. Von Heute Entertainment 08.10.2026, 11:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Christoph Waltz ist 70! Am 4. Oktober feierte die Schauspiellegende einen runden Geburtstag. Passend zum Anlass stehen jetzt in Wien seine Filme im Mittelpunkt: Das Filmarchiv Austria zeigt von 7. Oktober bis 5. November zehn Werke des zweifachen Oscar-Preisträgers im METRO Kinokulturhaus.

Mit dabei sind unter anderem "Inglourious Basterds", "Django Unchained" und "Spectre". Filme, die Waltz international zum großen Star machten – doch er verrät: Er selbst möchte diese gar nicht unbedingt wieder anschauen.

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Österreich-Stars in Hollywood i ?

In einem persönlichen Gruß zur Filmreihe zeigt sich der Jubilar "geehrt" und "geschmeichelt", dass das Publikum für seine Filme – auch wenn diese zum Teil schon einige Jahre verjährt sind – ins Kino kommt. Gleichzeitig findet er es durchaus eigenartig, die eigene Karriere noch einmal auf der Leinwand zu verfolgen: "Ich habe selber die meisten dieser Filme schon lange nicht wieder gesehen, weil das fände ich auch bisschen seltsam, sich die eigenen Filme immer wieder anzuschauen," so Waltz.

Und der Ort könnte passender kaum sein. Denn mit dem Wiener Kino verbindet Waltz eine ganz persönliche Erinnerung. "Das METRO Kino war das erste Kino, in dem ich jemals in meinem Leben einen Film gesehen habe."

Jetzt kehren seine eigenen Filme genau dorthin zurück. Für den 70-Jährigen schließt sich damit ein besonderer Kreis: "Die Tatsache, dass es wirklich schon lange her ist, ist möglicherweise auch ein bisschen der Anlass, warum Sie jetzt diese Filme zu sehen bekommen."