i Für den Skilift in Pusterwald im steirischen Murtal ist jetzt endgültig Schluss. istock (Symbolbild) Zu wenig Schnee "Tut unglaublich weh!" Beliebter Skilift muss zusperren In Pusterwald im steirischen Murtal ist Schluss mit dem Skifahren am örtlichen Lift. Schneemangel und steigende Auflagen machen den Betrieb unmöglich. Von André Wilding 09.10.2026, 07:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwei Winter lang kein einziger Betriebstag: Für den Skilift in Pusterwald im steirischen Murtal ist jetzt endgültig Schluss. Die Gemeinde hat beschlossen, die Anlage nicht mehr aufzusperren. Damit verschwindet ein weiterer kleiner Skilift aus der Steiermark.

Für Bürgermeister Fritz Strahlhofer (ÖVP) ist das Aus besonders schmerzhaft. Schließlich hat er selbst auf dem gemeindeeigenen Lift das Skifahren gelernt.

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Bürgermeister spricht von schwerstem Beschluss

In der jüngsten Gemeinderatssitzung fiel die Entscheidung einstimmig. Der Lift wird nicht mehr in Betrieb genommen.

"Es war mein schwerster Beschluss, seit ich Bürgermeister bin", sagt Strahlhofer gegenüber der "Kronen Zeitung". Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen. Doch die Bedingungen für einen wirtschaftlich tragbaren Betrieb hätten sich zunehmend verschlechtert.

Zwei Jahre lang kein einziger Skitag

Der Skilift wurde 1985 errichtet und befindet sich auf rund 1.050 Metern Seehöhe. Trotzdem reichte der Schnee zuletzt nicht mehr aus.

"Wir hatten die letzten Jahre einfach zu wenig Schnee. Parallel wurden die Auflagen immer mehr", erklärt der Bürgermeister der Tageszeitung.

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Besonders drastisch war die Situation in den beiden vergangenen Wintern, "dennoch hatten wir speziell die letzten zwei Jahre sogar so wenig Schnee, dass wir keinen einzigen Tag aufsperren konnten", schildert Strahlhofer der "Krone".

Neben dem Schneemangel machten laut dem Bericht auch die zunehmenden Auflagen einen Weiterbetrieb immer schwieriger. Das endgültige Aus tue jedenfalls "unglaublich weh".

Das sind jetzt die Alternativen

Ganz ohne Wintersportmöglichkeiten sollen die Bewohner von Pusterwald aber nicht bleiben. Die Gemeinde will im Winter weiterhin Eislaufen und Langlaufen ermöglichen. Wer hingegen mit Skiern auf die Piste möchte, muss künftig auf andere Anlagen ausweichen, berichtet die "Krone".

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Der nächstgelegene Skilift befindet sich in Oberzeiring. Seit 1985 gehörte der Lift zum Winterangebot in Pusterwald. Nach zwei Saisonen ohne einen einzigen Betriebstag ist nun endgültig Schluss.