Termine absagen! Grippe-Impfung verzögert sich

Die Grippesaison hat begonnen, doch viele Österreicher müssen weiter auf ihre Impfung warten. Wie die Stadt Graz jetzt informiert, verzögert sich die Lieferung des Grippe-Impfstoffes für Menschen zwischen 18 und 59 Jahren österreichweit erneut. Das hat das zuständige Bundesministerium mitgeteilt.
Für Betroffene hat das ganz konkrete Folgen: Wer sich noch im Oktober impfen lassen wollte, muss seine Pläne womöglich ändern.
Nach aktuellem Stand wird der benötigte Impfstoff für die Altersgruppe der 18- bis 59-Jährigen voraussichtlich erst Ende Oktober oder Anfang November verfügbar sein.
Die Stadt Graz richtet deshalb einen dringenden Appell an alle, die bereits einen Impftermin vereinbart haben. Wer einen Termin vor Ende Oktober gebucht hat, soll diesen stornieren und einen neuen Termin zu einem späteren Zeitpunkt ausmachen.
Auch bei neuen Terminbuchungen sollen die Verzögerungen unbedingt berücksichtigt werden.
Der Grund für die Verschiebung sind anhaltende Lieferprobleme beim Grippe-Impfstoff. Diese betreffen nicht nur Graz, sondern ganz Österreich.
Laut Stadt Graz haben weder das Bundesministerium noch der Magistrat Einfluss auf die Verzögerungen.
Wann der Impfstoff tatsächlich eintrifft, ist derzeit noch offen. Die Stadt geht aktuell davon aus, dass Impfungen für die betroffene Altersgruppe ab Ende Oktober oder Anfang November möglich sein werden.