i Symbolfoto. REUTERS Stadt Graz warnt Termine absagen! Grippe-Impfung verzögert sich Der Grippe-Impfstoff kommt später als geplant. Die Stadt Graz fordert Betroffene jetzt auf, bereits gebuchte Impftermine zu stornieren. Von Österreich Heute 08.10.2026, 12:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Grippesaison hat begonnen, doch viele Österreicher müssen weiter auf ihre Impfung warten. Wie die Stadt Graz jetzt informiert, verzögert sich die Lieferung des Grippe-Impfstoffes für Menschen zwischen 18 und 59 Jahren österreichweit erneut. Das hat das zuständige Bundesministerium mitgeteilt.

Für Betroffene hat das ganz konkrete Folgen: Wer sich noch im Oktober impfen lassen wollte, muss seine Pläne womöglich ändern.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Stadt Graz: Impfung erst Ende Oktober möglich

Nach aktuellem Stand wird der benötigte Impfstoff für die Altersgruppe der 18- bis 59-Jährigen voraussichtlich erst Ende Oktober oder Anfang November verfügbar sein.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Die Stadt Graz richtet deshalb einen dringenden Appell an alle, die bereits einen Impftermin vereinbart haben. Wer einen Termin vor Ende Oktober gebucht hat, soll diesen stornieren und einen neuen Termin zu einem späteren Zeitpunkt ausmachen.

Auch bei neuen Terminbuchungen sollen die Verzögerungen unbedingt berücksichtigt werden.

Die Bilder des Tages i ?

Lieferprobleme betreffen ganz Österreich

Der Grund für die Verschiebung sind anhaltende Lieferprobleme beim Grippe-Impfstoff. Diese betreffen nicht nur Graz, sondern ganz Österreich.

Laut Stadt Graz haben weder das Bundesministerium noch der Magistrat Einfluss auf die Verzögerungen.

Wann der Impfstoff tatsächlich eintrifft, ist derzeit noch offen. Die Stadt geht aktuell davon aus, dass Impfungen für die betroffene Altersgruppe ab Ende Oktober oder Anfang November möglich sein werden.