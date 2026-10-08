i ;Mithilfe des Labradors fanden die Retter den schwer verletzten 21-Jährigen am Rand des Großen Roten Grabens. Bergrettung Obertraun Drama beim Dachstein Wanderer stürzt 20 Meter tief – von Labrador gerettet Ein 21-jähriger Steirer stürzte im Dachsteingebiet 20 Meter ab. Sein Hund war entscheidend für die Rettung. Von Österreich Heute 08.10.2026, 13:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 21-jähriger Steirer war am Donnerstag gemeinsam mit seinem Labrador zu einer Bergtour im Dachsteingebiet aufgebrochen. Gegen 15 Uhr schickte er noch Fotos an seine Angehörigen und informierte sie über sein Ziel. Kurz darauf brach der Kontakt ab.

Als sich der Mann nicht mehr meldete, schlug seine Lebensgefährtin Alarm.

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Daraufhin startete am Freitagvormittag eine großangelegte Suchaktion: Die Bergrettung Obertraun, Polizeikräfte und der Hubschrauber "Libelle FLIR" suchten das Gebiet rund um die Krippenstein-Seilbahn ab.

Die Einsatzkräfte konnten das Suchgebiet mithilfe von Handydaten und Fotos eingrenzen. Das Auto des Vermissten wurde schließlich auf einem Schotterparkplatz nahe der Talstation entdeckt.

Der 21-Jährige dürfte rund 20 Meter abgestürzt und gegen Felsblöcke geprallt sein. Bergrettung Obertraun

Hund hilft bei der Rettung

Aus der Luft entdeckten die Retter auf etwa 900 Metern Höhe ein orangefarbenes Zelt. Bergretter kämpften sich durch das steile Gelände und hörten plötzlich lautes Bellen – der Labrador des Vermissten machte auf sich aufmerksam.

Mit seiner Hilfe fanden die Retter den schwer verletzten 21-Jährigen am Rand des Großen Roten Grabens.

Nach Angaben der Polizei dürfte der Mann rund 20 Meter abgestürzt und gegen Felsblöcke geprallt sein. Ein Bergretter übernahm die Erstversorgung, bevor der Notarzthubschrauber Martin 3 den Verletzten mit einem Tau aus dem Graben barg und ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck flog.

Die Bilder des Tages i ?

Labrador bleibt die ganze Nacht beim Verletzten

Doch der Labrador half nicht nur bei der Suche: Ein Bergretter erklärte gegenüber den Salzkammergut Nachrichten, dass der Hund seinen Besitzer in der Nacht warmgehalten habe.

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Während der Mann ausgeflogen wurde, brachten weitere Retter seine persönlichen Gegenstände ins Tal. Nach fast drei Stunden war der aufwendige Einsatz beendet.